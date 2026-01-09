Detuvieron a un hombre por el robo a un móvil veterinario municipal en Lavalle

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre y logró esclarecer el robo al móvil veterinario de la Municipalidad de Lavalle, ocurrido en diciembre. La aprehensión se concretó en la vivienda del acusado, donde además se secuestraron elementos vinculados al hecho, entre ellos medicamentos e instrumentos quirúrgicos.
Robó un móvil veterinario y quedó detenido en Las Heras: los detalles
Tras una investigación, efectivos policiales detuvieron a una persona de 44 años luego de analizar las cámaras de seguridad del municipio de Lavalle. De esta manera, lograron avanzar en una denuncia por robo radicada en diciembre en el Polideportivo Municipal de Villa Tulumaya, lugar donde funcionaba el móvil veterinario municipal.
Según el reporte policial, el hecho ocurrió cuando personas desconocidas forzaron la puerta de la casilla y sustrajeron elementos quirúrgicos, medicación y diversos insumos veterinarios.
A partir del análisis de los registros fílmicos del municipio lavallino, la Policía de Mendoza identificó al presunto responsable y llevó adelante allanamientos en dos domicilios durante la jornada del viernes.
En uno de ellos, ubicado en el barrio Plumerillo Norte de Las Heras, se concretó la detención del hombre de 44 años. Además, se hallaron insumos veterinarios, medicamentos, indumentaria, elementos quirúrgicos, y se procedió al secuestro de una camioneta y un arma de fabricación casera con municiones.
El acusado quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte y a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras–Lavalle.