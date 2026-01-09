Detuvieron a un hombre por el robo a un móvil veterinario municipal en Lavalle

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre y logró esclarecer el robo al móvil veterinario de la Municipalidad de Lavalle , ocurrido en diciembre . La aprehensión se concretó en la vivienda del acusado , donde además se secuestraron elementos vinculados al hecho, entre ellos medicamentos e instrumentos quirúrgicos .

Tras una investigación, efectivos policiales detuvieron a una persona de 44 años luego de analizar las cámaras de seguridad del municipio de Lavalle . De esta manera, lograron avanzar en una denuncia por robo radicada en diciembre en el Polideportivo Municipal de Villa Tulumaya , lugar donde funcionaba el móvil veterinario municipal .

Según el reporte policial, el hecho ocurrió cuando personas desconocidas forzaron la puerta de la casilla y sustrajeron elementos quirúrgicos, medicación y diversos insumos veterinarios.

A partir del análisis de los registros fílmicos del municipio lavallino, la Policía de Mendoza identificó al presunto responsable y llevó adelante allanamientos en dos domicilios durante la jornada del viernes .

En uno de ellos, ubicado en el barrio Plumerillo Norte de Las Heras, se concretó la detención del hombre de 44 años. Además, se hallaron insumos veterinarios, medicamentos, indumentaria, elementos quirúrgicos, y se procedió al secuestro de una camioneta y un arma de fabricación casera con municiones.

Robo - Móvil veterinario - Lavalle (1) El hombre logró ser detenido por las cámaras de seguridad. Foto: Gobierno de Mendoza

El acusado quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte y a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras–Lavalle.