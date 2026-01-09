Continúa la intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos

Desde el 30 de diciembre, equipos de la Policía de Mendoza , Bomberos, Defensa Civil y otras fuerzas realizan extensos rastrillajes en distintos puntos del Gran Mendoza y Lavalle sobre terrenos complejos y condiciones climáticas adversas en búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos. Hoy y mañana se despliega un operativo especial de gran magnitud, que incluye el equipo de buzos del Cuartel Central de Bomberos, drones y personal especializado, aprovechando el corte del caudal dispuesto por Irrigación.

La búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos el pasado 30 de diciembre continúa sin resultados positivos , pese a los numerosos rastrillajes realizados desde ese día en distintos tramos del cauce y canales derivados. El hecho ocurrió cerca de las 14.30, en medio de una importante crecida de agua provocada por las lluvias, cuando la mujer fue arrastrada por la fuerza del caudal.

Nuevos operativos Cómo avanza la búsqueda de la mujer arrastrada en el Zanjón de los Ciruelos tras el último rastrillaje

Desde entonces, distintas unidades de emergencia trabajan de manera ininterrumpida para dar con su paradero, aunque las intensas lluvias registradas en las últimas horas mantienen elevado el nivel del agua y dificultan las tareas de búsqueda.

En las últimas horas se montó un operativo de gran magnitud, que se desarrolla hoy y continuará mañana, que involucra a Bomberos del Cuartel Central, incluido el equipo especial de buzos del mismo cuartel, Bomberos Voluntarios, además de Defensa Civil, Policía Rural con cuatriciclos, Policía Montada con caballos, personal de la División VANT (drones), efectivos policiales de distintas jurisdicciones y voluntarios. El despliegue se concentra en aprovechar el corte total del agua dispuesto por Irrigación por dos días, una medida clave para facilitar las tareas de búsqueda en sectores de difícil acceso.

Rastrillajes extensos y terrenos complejos

Desde el inicio de la búsqueda, los equipos recorrieron más de 30 kilómetros a pie, utilizando ganchos de rastreo, inspecciones oculares y tareas específicas en el interior del cauce, tanto en el zanjón de Los Ciruelos como en el canal Cacique Guaymallén y otros cursos de agua vinculados, abarcando zonas de Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

Los rastrillajes incluyeron sectores como el Camping El Pinar, callejón Arizu, Ruta 24, Ruta 28, Jocolí, La Pega, El Chilcal, Tres de Mayo, Alto del Olvido y La Palmera, entre otros puntos. En varias áreas, el avance se vio dificultado por la abundante vegetación, los cañaverales, montículos de basura, la complejidad del terreno y el elevado caudal de agua, lo que obligó a combinar recorridos a pie con sobrevuelos de drones, apoyo del helicóptero de la Policía de Mendoza y tareas en el cauce con kayak, a cargo de personal especializado de Bomberos.

A pesar del despliegue sostenido y del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, hasta el momento los resultados son infructuosos. Desde los organismos intervinientes indicaron que las tareas continuarán de manera exhaustiva durante los días habilitados por el corte del caudal, considerados determinantes para profundizar la búsqueda.

Las autoridades reiteraron que el operativo se adapta permanentemente a las condiciones climáticas y del terreno, mientras se mantienen activos todos los recursos disponibles para intentar dar con la mujer desaparecida.