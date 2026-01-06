6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Nuevos operativos

Cómo avanza la búsqueda de la mujer arrastrada en el Zanjón de los Ciruelos tras el último rastrillaje

La zona del Canal Jocolí fue nuevamente inspeccionada en el marco del operativo por la mujer desaparecida. Qué resultados arrojó el rastrillaje.

El equipo de Bomberos del Cuartel Central realizó un nuevo rastrillaje este martes desde Ruta 24 y Canal Jocolí&nbsp;

El equipo de Bomberos del Cuartel Central realizó un nuevo rastrillaje este martes desde Ruta 24 y Canal Jocolí 

Foto: Bomberos Mendoza

Según informaron, el operativo comenzó a la altura de Ruta 34 y el Canal Jocolí, avanzando hacia el norte por las laterales del canal. Las tareas se vieron obstaculizadas por el abundante caudal de agua y por la presencia de cañaverales de gran tamaño, que en varios sectores impiden la visibilidad y el tránsito del personal.

Lee además
Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén
Emma Rosa Guajardo desapareció hace 10 días video
Alerta

Video: buscan a una mujer desaparecida hace 10 días en Malargüe y crece el reclamo de la familia
operativo, lavalle, rastrillaje
El operativo comenzó a la altura de Ruta 34 y el Canal Jocolí

El operativo comenzó a la altura de Ruta 34 y el Canal Jocolí

Ante estas dificultades, los efectivos debieron buscar accesos alternativos para poder inspeccionar el interior del canal. A unos tres kilómetros hacia el norte, se constató un punto donde el cauce se divide en tres brazos, uno de ellos con dirección hacia el este, por calle Villanueva. En ese lugar, se resolvió priorizar el rastrillaje del brazo que continúa hacia el norte.

Búsqueda a pie y con ganchos de rastreo

El procedimiento se realizó a pie, utilizando ganchos de rastreo en sectores específicos, y se extendió por aproximadamente dos kilómetros y medio, hasta llegar a la altura del Quincho Don David.

operativo, rastrillaje, lavalle
Ante estas dificultades, los efectivos debieron buscar accesos alternativos para poder inspeccionar el interior del canal

Ante estas dificultades, los efectivos debieron buscar accesos alternativos para poder inspeccionar el interior del canal

Finalizadas las tareas, el resultado fue negativo, sin novedades relevantes. Tras informar lo actuado, el personal regresó a la base del cuartel central, sin registrarse incidentes ni novedades en cuanto a efectivos o medios utilizados.

Las autoridades indicaron que se evaluarán los próximos pasos a seguir en función de la evolución de la investigación y de las condiciones del terreno.

Temas
Seguí leyendo

En fotos: continúa el operativo para hallar a la mujer que fue arrastrada en el Zanjón de Los Ciruelos

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

Operativos policiales de alto impacto en Mendoza: 18 aprehendidos en Maipú, Ciudad y San Martín

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico

Rescatan a una mujer y a sus cuatro perros tras un incendio en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia