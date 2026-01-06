Cómo avanza la búsqueda de la mujer arrastrada en el Zanjón de los Ciruelos tras el último rastrillaje

El equipo de Bomberos del Cuartel Central realizó un nuevo rastrillaje este martes desde Ruta 24 y Canal Jocolí Foto: Bomberos Mendoza

Según informaron, el operativo comenzó a la altura de Ruta 34 y el Canal Jocolí, avanzando hacia el norte por las laterales del canal. Las tareas se vieron obstaculizadas por el abundante caudal de agua y por la presencia de cañaverales de gran tamaño, que en varios sectores impiden la visibilidad y el tránsito del personal.

operativo, lavalle, rastrillaje El operativo comenzó a la altura de Ruta 34 y el Canal Jocolí Foto: Bomberos Mendoza Ante estas dificultades, los efectivos debieron buscar accesos alternativos para poder inspeccionar el interior del canal. A unos tres kilómetros hacia el norte, se constató un punto donde el cauce se divide en tres brazos, uno de ellos con dirección hacia el este, por calle Villanueva. En ese lugar, se resolvió priorizar el rastrillaje del brazo que continúa hacia el norte.

Búsqueda a pie y con ganchos de rastreo El procedimiento se realizó a pie, utilizando ganchos de rastreo en sectores específicos, y se extendió por aproximadamente dos kilómetros y medio, hasta llegar a la altura del Quincho Don David.

operativo, rastrillaje, lavalle Ante estas dificultades, los efectivos debieron buscar accesos alternativos para poder inspeccionar el interior del canal Foto: Bomberos Mendoza Finalizadas las tareas, el resultado fue negativo, sin novedades relevantes. Tras informar lo actuado, el personal regresó a la base del cuartel central, sin registrarse incidentes ni novedades en cuanto a efectivos o medios utilizados. Las autoridades indicaron que se evaluarán los próximos pasos a seguir en función de la evolución de la investigación y de las condiciones del terreno.

