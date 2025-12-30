Una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal

Una mujer de 50 años fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos este martes por la tarde en la Ciudad de Mendoza, luego de que se registrara una fuerte crecida como consecuencia de las lluvias . Por estas horas, el operativo continúa para rescatarla.

El episodio ocurrió a la altura de las calles Alpatacal y Houssay . Según la información oficial, alrededor de las 14.30 ingresó un llamado al 911 de una mujer quien alertó sobre la situación y que la víctima vivía debajo del zanjón . De acuerdo al reporte, la fuerza del agua la arrastró en dirección hacia el Cacique Guaymallén .

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a la llamante y a otro testigo , una mujer de 52 años domiciliada en Las Heras, quienes confirmaron lo sucedido y aportaron que la última vez que vieron a la mujer fue en la zona de Guido Spano y Ballofet , siendo llevada por el agua.

Ante la situación, se activó un importante operativo de emergencia , con la intervención de personal policial de jurisdicción, Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras , quienes realizan un amplio rastrillaje con resultado negativo hasta el momento.

Las autoridades informaron que la creciente alcanza la zona del Camping El Pinar, lo que complica las tareas. Para optimizar la búsqueda, se dispusieron seis grupos de rastrillaje en los siguientes sectores:

Unión del Zanjón de los Ciruelos y Canal Cacique Guaymallén

Cacique Guaymallén a la altura de calle Paraná

Cacique Guaymallén a la altura de las vías del Bermejo

Cacique Guaymallén a la altura de Aristóbulo del Valle

Cacique Guaymallén a la altura del Camping del SUTE

Un grupo en jurisdicción de Lavalle, sector oeste

El ayudante fiscal, Dr. Gorelic, dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes y que, en caso de ser hallada, se dé inmediato aviso para continuar con el procedimiento judicial.

El operativo continúa y la información será ampliada a medida que se registren novedades sobre el paradero de la víctima.