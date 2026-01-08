Mendoza bajo la lluvia: reportan daños en una vivienda, cableado y una ruta anegada

Las lluvias no cesan desde la noche del miércoles en el Gran Mendoza y continúan afectando a distintos puntos de la provincia. Foto: archivo.

Las lluvias no cesan desde la noche del miércoles en el Gran Mendoza y continúan afectando a distintos puntos de la provincia . El fenómeno se dio luego de varios días de calor extremo , con temperaturas máximas que rondaron los 35 grados , y si bien trajo alivio térmico , también provocó diversas inclemencias .

Según el informe oficial, el reporte por tormentas abarca el período comprendido entre las 20:00 del 07/01 y las 07:30 del 08/01 , con un total de siete intervenciones en distintos departamentos y zonas de circulación. No obstante, en departamentos del sur y oeste provincial las precipitaciones causan estragos desde hace varios días .

¿Qué día habrá tregua? Mucho calor, lluvias y hasta tormentas: las alertas meteorológicas en Mendoza para esta semana

El promedio mensual cayó en minutos Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco

En Ciudad de Mendoza , se registró una vivienda anegada y dos casos de postes o cables en cortocircuito . En Maipú , se informó un incidente vinculado a cables eléctricos , mientras que en Godoy Cruz se reportó un poste en cortocircuito y la caída de una rama .

Además, en la ruta que conecta Pata Mora (Malargüe) con Rincón de los Sauces , se produjo una ruta anegada debido al desborde de badenes y a la remoción de masa , lo que obligó a extremar precauciones en la circulación. Vialidad Mendoza comunicó que la Ruta Provincial 190 presenta cortes en arroyos Los Pejes, Los Pejecitos y Los Patos debido a una "importante crecida de los caudales aluvionales por las lluvias ".

Desde Defensa Civil se informó que se realizaron siete intervenciones por tormentas registradas entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en Mendoza.

En San Rafael, se encuentran intransitables las calles Roberto Arizu y Renteria, de Villa Atuel; Soitue, Los Nogales y La Inda, de Real del Padre.

estado de rutas y calles de mendoza vialidad

Desde Defensa Civil Mendoza continúan con el monitoreo constante de la situación y recomiendan a la población circular con precaución y mantenerse informada ante la persistencia de las condiciones de inestabilidad climática.

¿Cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de enero de 2026?

Desde Defensa Civil Mendoza informaron que las tormentas no cesarán durante la mañana. En particular, se elevó a alerta meteorológica naranja para General Alvear, zona baja de San Rafael, zona Este y este de Las Heras.

Por otro lado, en zonas de cordillera y precordillera de toda la provincia, Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe rige una alerta amarilla por lluvias.

alertas meteorológicas jueves 8 de 2026 Alertas meteorológicas para este jueves 8 de enero de 2026. Foto: Defensa Civil.

Se recomienda a los ciudadanos circular con precaución y tomar recaudos, puesto que no se descarta la caída de granizo durante esta jornada.

Para el viernes, se espera que mejoren las condiciones meteorológicas, con una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 17°C. Además, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé que estará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. En cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.