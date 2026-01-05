Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco

Durante la tarde de este lunes, una intensa tormenta afectó al departamento de Malargüe. Las lluvias se presentaron de una manera poco habitual , ya que según los datos relevados, cayeron 24 milímetros de lluvia , un volumen que equivale al promedio mensual del mes de enero.

Este fenómeno resultó significativo debido a la gran cantidad de agua que se acomuló en apenas seis minutos. El evento estuvo acompañado de la caída de granizo , con un tamaño promedio cercano a los 3 centímetros de diámetro , considerado importante para la región . Además, impactó tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Qué día habrá tregua? Mucho calor, lluvias y hasta tormentas: las alertas meteorológicas en Mendoza para esta semana

Esta situación se encuentra asociada al ingreso de un frente frío , que generó condiciones de marcada inestabilidad sobre el sur de Mendoza.

Si bien no se esperan temperaturas elevadas , el pronóstico indica que la semana se presentará inestable , con probabilidad de tormentas, chaparrones y lluvias dispersas .

granizo valle de uco El evento estuvo acompañado de la caída de granizo Imagen ilustrativa

Según el análisis meteorológico, los momentos de mayor inestabilidad podrían concentrarse entre jueves y viernes, aunque el escenario podría modificarse según la evolución diaria de las condiciones.

Las tormentas avanzan hacia San Rafael

En este contexto, las lluvias y tormentas comienzan a acercarse a San Rafael. Según los reportes, una tormenta con probable granizo se ubica en el sector norte del Cerro Nevado, desplazándose hacia el este a unos 40 kilómetros por hora, y afectaría en 30 a 40 minutos a la Ruta 179, en el tramo comprendido entre Los Toldos y Punta de Agua.

Posteriormente, una tormenta con granizo ya afecta la Ruta 179 desde Los Toldos a Punta de Agua, con desplazamiento al noreste a 40 kilómetros por hora, y podría alcanzar la zona de Carmensa en unos 50 a 60 minutos, también con probabilidad de granizo.

El pronóstico del tiempo anticipaba que el fenómeno comenzara alrededor de las 17en Malargüe y San Rafael, extendiéndose luego sobre toda la zona Sur y hacia el sur del Valle de Uco, principalmente en San Carlos. Por el momento, no se observan tormentas en otros sectores, aunque no se descarta la caída de granizo en el sur provincial.