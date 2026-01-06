Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores

Durante la tarde de este martes se registró una intensa tormenta de granizo que afectó a las localidades de Real del Padre y Jaime Prats, de San Rafael. Las piedras , de tamaño considerable, cayeron sobre áreas cultivadas y provocaron caos en zonas urbanas , donde Defensa Civil advirtió a vecinos y turistas que se resguardaran, especialmente quienes transitaban por la zona en vehículos .

Durante la tarde, una fuerte tormenta volvió a desatarse en el sur provincial, aunque en esta ocasión afectó a varias localidades de San Rafael . El fenómeno comenzó en la zona de camping de Valle Grande y, minutos más tarde, se desplazó hacia áreas cultivadas , impactando principalmente en Jaime Prats y Real del Padre .

¿Cómo sigue el tiempo? Video: otra jornada con fuertes tormentas y granizo afectó a varias localidades de Mendoza

El promedio mensual cayó en minutos Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco

Según los videos registrados durante la granizada, el fenómeno afectó tanto a campos como a zonas urbanas . La caída de granizo estuvo acompañada por abundante agua y ráfagas de viento , lo que provocó inundaciones repentinas y daños considerables en árboles . Además, varios vehículos que circulaban por la zona debieron resguardarse en espacios techados .

Si bien desde Defensa Civil aún no informaron el nivel de los daños, advirtieron a vecinos y turistas de Real del Padre que extremen las precauciones al transitar desde Valle Grande hacia el centro , debido a la crecida repentina de los badenes por la intensa lluvia en la montaña .

Real del Padre - Granizo (2) Caos y temor: así fue el tamaño considerable del granizo. Foto: gentileza

Tras el granizo, el Gobierno de Mendoza resarcirá a productores

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), y a raíz de los daños ocasionados por la tormenta, anunciaron una apertura de denuncias para que los productores afectados puedan acceder a una compensación económica. Los daños podrán notificarse entre el 6 y el 20 de enero.

Embed Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino. Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos. Desde contingencias del ministerio de @ProduccionMza estarán evaluando los daños y el fondo compensador resarcirá a… pic.twitter.com/AjzXw59QXR — Hebe Casado (@hebesil) January 6, 2026

Además, informaron que el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Nueva tormenta en el sur de Mendoza: cómo seguirá el tiempo

Las condiciones de inestabilidad afectan a los departamentos del sur desde el lunes, cuando una intensa tormenta dejó una caída de lluvia poco habitual: unos 24 milímetros en apenas seis minutos sobre Malargüe, para luego desplazarse hacia San Rafael. El fenómeno estuvo acompañado por granizo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que afectó tanto a zonas urbanas como rurales.

Si bien el evento está asociado al ingreso de un frente frío, a lo largo de la semana se espera que la inestabilidad continúe, con probabilidad de tormentas, chaparrones y lluvias dispersas. Los períodos de mayor intensidad podrían registrarse entre jueves y viernes, aunque el pronóstico podría modificarse según la evolución diaria de las condiciones meteorológicas.