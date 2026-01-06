6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Temporal

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores

Sobre la localidad sanrafaelina se desató una intensa tormenta de granizo, con piedras de tamaño considerable, que generó caos en el campo, donde se estiman pérdidas.

Fuerte caída en granizo en Real del Padre: daños en zonas cultivadas

Fuerte caída en granizo en Real del Padre: daños en zonas cultivadas

 Por Luis Calizaya

Durante la tarde de este martes se registró una intensa tormenta de granizo que afectó a las localidades de Real del Padre y Jaime Prats, de San Rafael. Las piedras, de tamaño considerable, cayeron sobre áreas cultivadas y provocaron caos en zonas urbanas, donde Defensa Civil advirtió a vecinos y turistas que se resguardaran, especialmente quienes transitaban por la zona en vehículos.

Intensa tormenta de granizo en Real del Padre: ¿qué daños dejó?

Durante la tarde, una fuerte tormenta volvió a desatarse en el sur provincial, aunque en esta ocasión afectó a varias localidades de San Rafael. El fenómeno comenzó en la zona de camping de Valle Grande y, minutos más tarde, se desplazó hacia áreas cultivadas, impactando principalmente en Jaime Prats y Real del Padre.

Lee además
Cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen que equivale al promedio mensual del mes de enero
El promedio mensual cayó en minutos

Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco
La lluvia precipitó con fuerza en algunas localidades de Mendoza.
¿Cómo sigue el tiempo?

Video: otra jornada con fuertes tormentas y granizo afectó a varias localidades de Mendoza
Real del Padre - Granizo (1)
Se espera una semana inestable para el sur.

Se espera una semana inestable para el sur.

Según los videos registrados durante la granizada, el fenómeno afectó tanto a campos como a zonas urbanas. La caída de granizo estuvo acompañada por abundante agua y ráfagas de viento, lo que provocó inundaciones repentinas y daños considerables en árboles. Además, varios vehículos que circulaban por la zona debieron resguardarse en espacios techados.

Si bien desde Defensa Civil aún no informaron el nivel de los daños, advirtieron a vecinos y turistas de Real del Padre que extremen las precauciones al transitar desde Valle Grande hacia el centro, debido a la crecida repentina de los badenes por la intensa lluvia en la montaña.

Real del Padre - Granizo (2)
Caos y temor: as&iacute; fue el tama&ntilde;o considerable del granizo.

Caos y temor: así fue el tamaño considerable del granizo.

Tras el granizo, el Gobierno de Mendoza resarcirá a productores

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), y a raíz de los daños ocasionados por la tormenta, anunciaron una apertura de denuncias para que los productores afectados puedan acceder a una compensación económica. Los daños podrán notificarse entre el 6 y el 20 de enero.

Embed

Además, informaron que el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Nueva tormenta en el sur de Mendoza: cómo seguirá el tiempo

Las condiciones de inestabilidad afectan a los departamentos del sur desde el lunes, cuando una intensa tormenta dejó una caída de lluvia poco habitual: unos 24 milímetros en apenas seis minutos sobre Malargüe, para luego desplazarse hacia San Rafael. El fenómeno estuvo acompañado por granizo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que afectó tanto a zonas urbanas como rurales.

Si bien el evento está asociado al ingreso de un frente frío, a lo largo de la semana se espera que la inestabilidad continúe, con probabilidad de tormentas, chaparrones y lluvias dispersas. Los períodos de mayor intensidad podrían registrarse entre jueves y viernes, aunque el pronóstico podría modificarse según la evolución diaria de las condiciones meteorológicas.

Temas
Seguí leyendo

Habilitaron la ruta a Potrerillos tras el temporal, pero rige un alerta por tormentas fuertes

Caravana de Reyes Magos: alegría y tradición en los barrios de Tunuyán

La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales

Tupungato abre sus puertas a su Fiesta de la Vendimia: música, tradición y votación del público

Presupuesto 2026 aprobado: San Rafael destinará el 25% de los recursos a obras públicas

En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

Rock con Vos: música en vivo bajo las estrellas en el Parque Metropolitano Sur

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

LO QUE SE LEE AHORA
Vendimia de Godoy Cruz.
Calendario Vendimial

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia