Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores

Durante la tarde de este martes se registró una intensa tormenta de granizo que afectó a las localidades de Real del Padre y Jaime Prats, de San Rafael. Las piedras, de tamaño considerable, cayeron sobre áreas cultivadas y provocaron caos en zonas urbanas, donde Defensa Civil advirtió a vecinos y turistas que se resguardaran, especialmente quienes transitaban por la zona en vehículos.
Intensa tormenta de granizo en Real del Padre: ¿qué daños dejó?
Durante la tarde, una fuerte tormenta volvió a desatarse en el sur provincial, aunque en esta ocasión afectó a varias localidades de San Rafael. El fenómeno comenzó en la zona de camping de Valle Grande y, minutos más tarde, se desplazó hacia áreas cultivadas, impactando principalmente en Jaime Prats y Real del Padre.
Según los videos registrados durante la granizada, el fenómeno afectó tanto a campos como a zonas urbanas. La caída de granizo estuvo acompañada por abundante agua y ráfagas de viento, lo que provocó inundaciones repentinas y daños considerables en árboles. Además, varios vehículos que circulaban por la zona debieron resguardarse en espacios techados.
Si bien desde Defensa Civil aún no informaron el nivel de los daños, advirtieron a vecinos y turistas de Real del Padre que extremen las precauciones al transitar desde Valle Grande hacia el centro, debido a la crecida repentina de los badenes por la intensa lluvia en la montaña.
Tras el granizo, el Gobierno de Mendoza resarcirá a productores
Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), y a raíz de los daños ocasionados por la tormenta, anunciaron una apertura de denuncias para que los productores afectados puedan acceder a una compensación económica. Los daños podrán notificarse entre el 6 y el 20 de enero.
Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino. Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos. Desde contingencias del ministerio de @ProduccionMza estarán evaluando los daños y el fondo compensador resarcirá a… pic.twitter.com/AjzXw59QXR
Además, informaron que el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en las delegaciones y centros receptores de la DCC.
Nueva tormenta en el sur de Mendoza: cómo seguirá el tiempo
Las condiciones de inestabilidad afectan a los departamentos del sur desde el lunes, cuando una intensa tormenta dejó una caída de lluvia poco habitual: unos 24 milímetros en apenas seis minutos sobre Malargüe, para luego desplazarse hacia San Rafael. El fenómeno estuvo acompañado por granizo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que afectó tanto a zonas urbanas como rurales.
Si bien el evento está asociado al ingreso de un frente frío, a lo largo de la semana se espera que la inestabilidad continúe, con probabilidad de tormentas, chaparrones y lluvias dispersas. Los períodos de mayor intensidad podrían registrarse entre jueves y viernes, aunque el pronóstico podría modificarse según la evolución diaria de las condiciones meteorológicas.