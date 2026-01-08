Accidente vial en General Alvear: una camioneta chocó contra un árbol y dejó tres heridos

El vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de dos menores de edad

Un accidente vial se registró en horas de la tarde de este jueves en General Alvear, localidad de Bowen, cuando una camioneta colisionó contra un árbol en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín.

Según la información policial, el vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de dos menores de edad. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes resultaron heridos.

Embed Las autoridades confirmaron que en el siniestro no hubo participación de otros vehículos, por lo que se trataría de un accidente en solitario.

Noticia en desarrollo...