Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

La provincia de Córdoba se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Jesús María 2026. Si sos de los mendocinos que no pueden viajar, la buena noticia es que la cobertura será multiplataforma. Te contamos cómo seguir cada detalle de este clásico de la doma y el folclore en vivo desde la comodidad de tu casa.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#JesúsMaría2026 | Arranca el festival y el viernes promete ser histórico Luego de la suspensión de la primera noche por las lluvias, este viernes 9 comienza oficialmente el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, con una grilla cargada de música, tradición y fiesta hasta el amanecer. Shows destacados de la noche Destino San Javier Los Palmeras Q’ Lokura Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda y más Además, habrá jineteadas, desfile, acto inaugural por los 60 años del festival y el clásico cierre bailable con DJ Fer Palacio. El espectáculo comienza desde las 17:20 y se extiende hasta las 5 de la mañana, con propuestas para todos los gustos y generaciones. #FestivalDeJesúsMaría #Folklore #Cuarteto"
La grilla de artistas es de primer nivel, mezclando a los históricos del folclore con las nuevas figuras de la música popular, sin olvidar el atractivo principal del campo de la doma. Si sos de los que disfrutan la previa con el mate o la cena con el festival de fondo, agendá las siguientes opciones para sintonizar la transmisión en directo cada noche.
Canales y plataformas para ver el Festival de Jesús María
La transmisión oficial comenzará puntualmente a las 21:00 horas con la previa del campo y la apertura del escenario Martín Fierro. Para verlo por televisión abierta o cable, la opción principal sigue siendo la TV Pública, que llevará las imágenes a todo el país bajo el programa "Festival País".
Sin embargo, si preferís verlo desde el celular o la tablet, el streaming gana terreno. El canal oficial de YouTube del festival y las plataformas digitales de los medios públicos transmitirán el evento completo, sin cortes y en alta definición.
Grilla de transmisión y horarios
Para que organices tus noches festivaleras, tené en cuenta estos datos claves:
TV Pública: Transmisión de 22:00 a 03:00 hs (aprox).
Canal 9 (Mendoza): Suele retransmitir segmentos importantes o conectarse en duplex (chequear programación local).
YouTube Oficial: "Festival Jesús María Oficial". Transmisión ininterrumpida desde las 19:30 hs.
Redes Sociales: Seguí el minuto a minuto en Instagram y Facebook para ver el color y el detrás de escena.
No hay excusa para perderse esta fiesta de la tradición. Prepará la picada y el vino, que el Festival de Jesús María 2026 ya se vive en todas las pantallas de los hogares argentinos.