Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Arranca una nueva edición del clásico de la provincia de Córdoba. Te contamos los horarios y cómo seguir la transmisión del Festival de Jesús María 2026.

 Por Analía Martín

La provincia de Córdoba se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Jesús María 2026. Si sos de los mendocinos que no pueden viajar, la buena noticia es que la cobertura será multiplataforma. Te contamos cómo seguir cada detalle de este clásico de la doma y el folclore en vivo desde la comodidad de tu casa.

La grilla de artistas es de primer nivel, mezclando a los históricos del folclore con las nuevas figuras de la música popular, sin olvidar el atractivo principal del campo de la doma. Si sos de los que disfrutan la previa con el mate o la cena con el festival de fondo, agendá las siguientes opciones para sintonizar la transmisión en directo cada noche.

Destacadas figuras en la grilla artística del Festival de Doma y Folclore de Jesús María

Canales y plataformas para ver el Festival de Jesús María

La transmisión oficial comenzará puntualmente a las 21:00 horas con la previa del campo y la apertura del escenario Martín Fierro. Para verlo por televisión abierta o cable, la opción principal sigue siendo la TV Pública, que llevará las imágenes a todo el país bajo el programa "Festival País".

Sin embargo, si preferís verlo desde el celular o la tablet, el streaming gana terreno. El canal oficial de YouTube del festival y las plataformas digitales de los medios públicos transmitirán el evento completo, sin cortes y en alta definición.

image
Godoy Cruz sede del Pre Cosquín Folclore 2025.

Grilla de transmisión y horarios

Para que organices tus noches festivaleras, tené en cuenta estos datos claves:

  • TV Pública: Transmisión de 22:00 a 03:00 hs (aprox).
  • Canal 9 (Mendoza): Suele retransmitir segmentos importantes o conectarse en duplex (chequear programación local).
  • YouTube Oficial: "Festival Jesús María Oficial". Transmisión ininterrumpida desde las 19:30 hs.
  • Redes Sociales: Seguí el minuto a minuto en Instagram y Facebook para ver el color y el detrás de escena.

No hay excusa para perderse esta fiesta de la tradición. Prepará la picada y el vino, que el Festival de Jesús María 2026 ya se vive en todas las pantallas de los hogares argentinos.

