Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#JesúsMaría2026 | Arranca el festival y el viernes promete ser histórico Luego de la suspensión de la primera noche por las lluvias, este viernes 9 comienza oficialmente el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, con una grilla cargada de música, tradición y fiesta hasta el amanecer. Shows destacados de la noche Destino San Javier Los Palmeras Q’ Lokura Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda y más Además, habrá jineteadas, desfile, acto inaugural por los 60 años del festival y el clásico cierre bailable con DJ Fer Palacio. El espectáculo comienza desde las 17:20 y se extiende hasta las 5 de la mañana, con propuestas para todos los gustos y generaciones. #FestivalDeJesúsMaría #Folklore #Cuarteto" View this post on Instagram La grilla de artistas es de primer nivel, mezclando a los históricos del folclore con las nuevas figuras de la música popular, sin olvidar el atractivo principal del campo de la doma. Si sos de los que disfrutan la previa con el mate o la cena con el festival de fondo, agendá las siguientes opciones para sintonizar la transmisión en directo cada noche.

Destacadas figuras en la grilla artística del Festival de Doma y Folclore de Jesús María Canales y plataformas para ver el Festival de Jesús María La transmisión oficial comenzará puntualmente a las 21:00 horas con la previa del campo y la apertura del escenario Martín Fierro. Para verlo por televisión abierta o cable, la opción principal sigue siendo la TV Pública, que llevará las imágenes a todo el país bajo el programa "Festival País".

Sin embargo, si preferís verlo desde el celular o la tablet, el streaming gana terreno. El canal oficial de YouTube del festival y las plataformas digitales de los medios públicos transmitirán el evento completo, sin cortes y en alta definición.

image Godoy Cruz sede del Pre Cosquín Folclore 2025. Grilla de transmisión y horarios Para que organices tus noches festivaleras, tené en cuenta estos datos claves: TV Pública: Transmisión de 22:00 a 03:00 hs (aprox).

Transmisión de 22:00 a 03:00 hs (aprox). Canal 9 (Mendoza): Suele retransmitir segmentos importantes o conectarse en duplex (chequear programación local).

Suele retransmitir segmentos importantes o conectarse en duplex (chequear programación local). YouTube Oficial: "Festival Jesús María Oficial". Transmisión ininterrumpida desde las 19:30 hs.

"Festival Jesús María Oficial". Transmisión ininterrumpida desde las 19:30 hs. Redes Sociales: Seguí el minuto a minuto en Instagram y Facebook para ver el color y el detrás de escena. No hay excusa para perderse esta fiesta de la tradición. Prepará la picada y el vino, que el Festival de Jesús María 2026 ya se vive en todas las pantallas de los hogares argentinos.