10 de enero de 2026
Sitio Andino
Efemérides

15 años sin María Elena Walsh: el recuerdo de una figura clave de la cultura argentina

Un 10 de enero de 2011 se conoció el fallecimiento de María Elena Walsh, una de las escritoras y poetas más destacadas del país.

Foto: Archivo
Cada 10 de enero, la Argentina y la cultura literaria nacional recuerdan el 15° aniversario del fallecimiento de María Elena Walsh. Aunque ya no está, su obra infantil y para adultos y su voz poética siguen plenamente vigentes a través de canciones, poemas y libros que continúan inspirando a nuevas generaciones.

María Elena Walsh: así fue su vida y sus últimos años

María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Villa Sarmiento, provincia de Buenos Aires. A los 17 años publicó su primer libro de poesías, Otoño imperdonable, que le valió el temprano reconocimiento del mundo literario.

A lo largo de su carrera construyó una trayectoria sólida y multifacética, en donde publicó más de cincuenta libros, grabó alrededor de veinte discos y creó personajes que quedaron en la memoria colectiva, como la entrañable Manuelita, llevada al cine, al teatro y homenajeada con un monumento en Pehuajó. También desarrolló guiones televisivos, escribió novelas y columnas periodísticas, y recibió múltiples distinciones por su aporte cultural.

Tras una larga enfermedad, la escritora murió el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires. Sus restos descansan en el panteón de SADAIC del Cementerio de la Chacarita, donde permanece el recuerdo de una autora cuya obra sigue vigente en la literatura y la música argentina.

Fuente: Wikipedia.

