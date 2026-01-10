Quini 6: de cuánto es el premio millonario y a qué hora se sortea este domingo 11 de enero

Quini 6: de cuánto es el premio millonario y a qué hora se sortea de este domingo 11 de enero

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3337 del 7 de enero, hubo un afortunado ganador que acertó los seis números de la modalidad "La Segunda" y se llevó un premio de $1.804.766.386,50. Asimismo, se registraron ganadores con 5 y 4 aciertos en el Tradicional y La Segunda; así como en la modalidad Siempre Sale.

quini 6 - pozo - 3337 El Quini 6 sortea un pozo extraordinario de 10.100 millones de pesos este domingo 11 de enero. ¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 11 de enero? Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega? Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas: En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas. Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

