7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 7 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este miércoles 7 de enero, que lleva el número 3337; cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, el primer sorteo del 2026 Nº 3336 del 4 de enero, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Este sorteo, que se llevará adelante a las 19, pone en juego un pozo de $10.400.000.000 y las quinielas registraron 1.200.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 7 de enero

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quini 6.jpg
Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337.

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Comunidades de videojuegos y su impacto social

Abre la temporada 2026 en la Laguna del Diamante: cómo comprar las entradas

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Las Más Leídas

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores
Investigación

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"