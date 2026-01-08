8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Tras entregar $1.800 millones, el Quini 6 sortea otro pozo increíble: cuándo es y cómo jugar

La edición 3338 del Quini 6 pone en juego otro pozo millonario. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Se viene otro sorteo espectacular del Quini 6, el domingo 11 de enero.

Se viene otro sorteo espectacular del Quini 6, el domingo 11 de enero.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3338 y se realizará el domingo 11 de enero de 2026, acumula un pozo estimado de 10.100 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6
Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337
pozo 7-1-26
El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 11 de enero de 2026.

El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 11 de enero de 2026.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6 (2)
Se viene otro sorteo impresionante del Quini 6 el domingo 11 de enero de 2026.

Se viene otro sorteo impresionante del Quini 6 el domingo 11 de enero de 2026.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 11 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Capacitaron a choferes para fortalecer el sistema de emergencias de la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Las Más Leídas

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente del ICE
A quemarropa

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6