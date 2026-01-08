Tras entregar $1.800 millones, el Quini 6 sortea otro pozo increíble: cuándo es y cómo jugar

Se viene otro sorteo espectacular del Quini 6, el domingo 11 de enero.

El próximo sorteo del Quini 6 , que lleva el número 3338 y se realizará el domingo 11 de enero de 2026 , acumula un pozo estimado de 10.100 millones de pesos . El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3337 del 7 de enero , hubo un afortunado ganador que acertó los seis números de la modalidad "La Segunda" y se llevó un premio de $1.804.766.386,50 . Asimismo, se registraron ganadores con 5 y 4 aciertos en el Tradicional y La Segunda; así como en la modalidad Siempre Sale .

Juegos de azar Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337

Juegos de azar De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más po pulares de la Argentina . Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego . Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 11 de enero de 2026.

El jugador selecciona seis números de un total de 46 , que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra .

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6 (2) Se viene otro sorteo impresionante del Quini 6 el domingo 11 de enero de 2026.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 11 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.