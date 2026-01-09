El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó oficialmente Mendoza VanLife, un programa orientado posicionar a la provincia como destino líder en Sudamérica en motorhomes, campers y vehículos recreativos. La presidenta del organismo, Gabriela Testa, expresó que ya hay lugares habilitados en distintos departamentos, entre campings, bodegas y posadas.
Este viernes, el Gobierno presentó en la Enoteca este plan de desarrollo turístico con la participación de autoridades del sector y referentes vinculados a esta modalidad de viaje en pleno crecimiento. Ya se pueden conocer las diferentes propuestas a través del sitiowww.mendoza.tur.ar.
VanLife es una forma de viajar en motorhome (van) para quienes gustan de la aventura, explorar lugares y vivir de manera nómade. La provincia de Mendoza apunta a convertirse en un destino líder de este tipo de turismo, "capitalizando su diversidad paisajística, su clima favorable, su conectividad y la creciente demanda internacional".
Los lugares habilitados en Mendoza VanLife
Al momento del lanzamiento, el Emetur indicó que son 30 los emprendimientos mendocinos que ya se encuentran inscriptos para formar parte del programa, distribuidos en distintos departamentos de la provincia:
Luján de Cuyo: Terralta Camping; Dolium Bodega Subterránea
Santa Rosa: Estancia La Luz
San Martín: Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva; Las Tanas
Junín: Finca Don Juan Piedra Alta; Club de Pesca, Caza y Náutica Junín; Pinar de Junín
Las Heras: Camping Suizo; Camping Ranquil Luncay; Cabañas El Challao; Cabañas Uspallata.
Lavalle: Huerto Encantado; Camping El Chañar; Finca Los Teros; Puesto Santa Lucía
San Rafael: Casartero Eco Posada; Saint Bernard
Malargüe: Laberintos Carmona
General Alvear: Terra Nostra; El Patio de Babushka; Las Potrancas; Complejo Turístico Pinar del Sol; Parador Las Carretas
Tupungato: Bodega Familia Giaquinta
Tunuyán: Camping Municipal Manzano Histórico; Camping Municipal Manzano Histórico N°2; Camping Municipal Manzano Histórico N°3
San Carlos: El Chacay Camping para Motorhome
Las inscripciones al programa continúan abiertas, por lo que el listado podría ampliarse en los próximos meses.
La nueva apuesta del Gobierno de Mendoza para mejorar el turismo y las economías regionales
El Emetur señaló que el desarrollo del turismo en motorhomes genera "beneficios directos para las economías locales", tales como la descentralización de la actividad, llevando visitantes a nuevos puntos del territorio; la generación de empleo y nuevas oportunidades para prestadores turísticos; la extensión de la estadíapromedio de los viajeros y la dinamización económica en zonas rurales y de montaña.
Durante la presentación, se explicó que Mendoza VanLife no fue concebido sólo como un nombre, sino como una marca que sintetiza una forma de viajar y de vivir la experiencia turística. La combinación entre el concepto VanLife y el territorio mendocino "dio lugar a una identidad moderna, internacional y auténtica, asociada a la Cordillera de los Andes, las rutas escénicas entre viñedos y los paisajes naturales de la provincia".
Al respecto, Gabriela Testa comentó: “El turismo en motorhomes experimentó un crecimiento sostenido a nivel global, especialmente luego de la pandemia, cuando los viajeros comenzaron a priorizar experiencias al aire libre, mayor autonomía y contacto directo con la naturaleza.”
La funcionaria agregó que, en este contexto, “Mendoza se presenta como un escenario ideal para consolidar este segmento, gracias a su amplia oferta de atractivos naturales, culturales y enoturísticos distribuidos en todo el territorio”.
Mendoza VanLife y la prestación de servicios
La iniciativa incluyó, en primer lugar, un relevamiento de espacios públicos y privados con condiciones adecuadas para el pernocte y la estadía de campers, con el objetivo de ampliar y ordenar la oferta disponible. En paralelo, se avanzó en el diseño y desarrollo de infraestructura específica, con la creación de áreas de servicio equipadas con provisión de electricidad, agua potable, conectividad wifi, espacios sanitarios y sistemas de seguridad.
El programa también contempló la identificación de zonas estratégicas para el desarrollo de nodos de servicios y la generación de circuitos turísticos temáticos, con el fin de integrar distintos destinos y potenciar economías regionales. En ese marco, se promovió la inversión privada y la articulación con emprendimientos locales.
Además, el programa "promueve un modelo de turismo sostenible, basado en el respeto por el ambiente y la valorización del patrimonio natural y cultural", afirmó el Emetur.