El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó oficialmente Mendoza VanLife , un programa orientado posicionar a la provincia como destino líder en Sudamérica en motorhomes, campers y vehículos recreativos . La presidenta del organismo, Gabriela Testa , expresó que ya hay lugares habilitados en distintos departamentos, entre campings, bodegas y posadas .

Este viernes, el Gobierno presentó en la Enoteca este plan de desarrollo turístico con la participación de autoridades del sector y referentes vinculados a esta modalidad de viaje en pleno crecimiento. Ya se pueden conocer las diferentes propuestas a través del sitio www.mendoza.tur.ar .

VanLife es una forma de viajar en motorhome (van) para quienes gustan de la aventura , explorar lugares y vivir de manera nómade. La provincia de Mendoza apunta a convertirse en un destino líder de este tipo de turismo, "capitalizando su diversidad paisajística, su clima favorable, su conectividad y la creciente demanda internacional".

Al momento del lanzamiento, el Emetur indicó que son 30 los emprendimientos mendocinos que ya se encuentran inscriptos para formar parte del programa , distribuidos en distintos departamentos de la provincia:

Luján de Cuyo : Terralta Camping; Dolium Bodega Subterránea

: Terralta Camping; Dolium Bodega Subterránea Santa Rosa : Estancia La Luz

: Estancia La Luz San Martín : Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva; Las Tanas

: Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva; Las Tanas Junín : Finca Don Juan Piedra Alta; Club de Pesca, Caza y Náutica Junín; Pinar de Junín

: Finca Don Juan Piedra Alta; Club de Pesca, Caza y Náutica Junín; Pinar de Junín Las Heras : Camping Suizo; Camping Ranquil Luncay; Cabañas El Challao; Cabañas Uspallata.

: Camping Suizo; Camping Ranquil Luncay; Cabañas El Challao; Cabañas Uspallata. Lavalle : Huerto Encantado; Camping El Chañar; Finca Los Teros; Puesto Santa Lucía

: Huerto Encantado; Camping El Chañar; Finca Los Teros; Puesto Santa Lucía San Rafael : Casartero Eco Posada; Saint Bernard

: Casartero Eco Posada; Saint Bernard Malargüe : Laberintos Carmona

: Laberintos Carmona General Alvear : Terra Nostra; El Patio de Babushka; Las Potrancas; Complejo Turístico Pinar del Sol; Parador Las Carretas

: Terra Nostra; El Patio de Babushka; Las Potrancas; Complejo Turístico Pinar del Sol; Parador Las Carretas Tupungato : Bodega Familia Giaquinta

: Bodega Familia Giaquinta Tunuyán : Camping Municipal Manzano Histórico; Camping Municipal Manzano Histórico N°2; Camping Municipal Manzano Histórico N°3

: Camping Municipal Manzano Histórico; Camping Municipal Manzano Histórico N°2; Camping Municipal Manzano Histórico N°3 San Carlos: El Chacay Camping para Motorhome

Las inscripciones al programa continúan abiertas, por lo que el listado podría ampliarse en los próximos meses.

dique-potrerillos.jpg Dique Potrerillos.

La nueva apuesta del Gobierno de Mendoza para mejorar el turismo y las economías regionales

El Emetur señaló que el desarrollo del turismo en motorhomes genera "beneficios directos para las economías locales", tales como la descentralización de la actividad, llevando visitantes a nuevos puntos del territorio; la generación de empleo y nuevas oportunidades para prestadores turísticos; la extensión de la estadía promedio de los viajeros y la dinamización económica en zonas rurales y de montaña.

Durante la presentación, se explicó que Mendoza VanLife no fue concebido sólo como un nombre, sino como una marca que sintetiza una forma de viajar y de vivir la experiencia turística. La combinación entre el concepto VanLife y el territorio mendocino "dio lugar a una identidad moderna, internacional y auténtica, asociada a la Cordillera de los Andes, las rutas escénicas entre viñedos y los paisajes naturales de la provincia".

Al respecto, Gabriela Testa comentó: “El turismo en motorhomes experimentó un crecimiento sostenido a nivel global, especialmente luego de la pandemia, cuando los viajeros comenzaron a priorizar experiencias al aire libre, mayor autonomía y contacto directo con la naturaleza.”

La funcionaria agregó que, en este contexto, “Mendoza se presenta como un escenario ideal para consolidar este segmento, gracias a su amplia oferta de atractivos naturales, culturales y enoturísticos distribuidos en todo el territorio”.

Mendoza VanLife y la prestación de servicios

La iniciativa incluyó, en primer lugar, un relevamiento de espacios públicos y privados con condiciones adecuadas para el pernocte y la estadía de campers, con el objetivo de ampliar y ordenar la oferta disponible. En paralelo, se avanzó en el diseño y desarrollo de infraestructura específica, con la creación de áreas de servicio equipadas con provisión de electricidad, agua potable, conectividad wifi, espacios sanitarios y sistemas de seguridad.

El programa también contempló la identificación de zonas estratégicas para el desarrollo de nodos de servicios y la generación de circuitos turísticos temáticos, con el fin de integrar distintos destinos y potenciar economías regionales. En ese marco, se promovió la inversión privada y la articulación con emprendimientos locales.

Además, el programa "promueve un modelo de turismo sostenible, basado en el respeto por el ambiente y la valorización del patrimonio natural y cultural", afirmó el Emetur.