Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

En primer lugar, el ciclo “Arizu Vibras” sacude el Espacio Arizu de Godoy Cruz, con shows para todos los gustos, distintos Djs, foodtrucks y bandas locales. De esta manera, el escenario elegido – galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) – se llenará de sonidos y sabores.
Además, se suma la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina. Será una experiencia gastronómica y artística para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.
Asimismo, la entrada tiene un valor de $10.000 (incluye solo ingreso) y los cupos son limitados. La venta anticipada se realiza a través de https://bit.ly/ArizuVibras
Mucho relax con música, comida y vinos
El Espacio Arizu se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza. Entonces, desde las 20 y hasta la madrugada, los visitantes tendrán recitales con Djs y diferentes conjuntos, degustaciones gastronómicas y barras de vinos y tragos.
Todo esto, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.
Grilla de artistas del ciclo "Arizu Vibras" en Godoy Cruz
Viernes 23 de enero. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Runaway (Tributo a Bon Jovi) – Roxband (Tributo a Roxette).
Sábado 24 de enero. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Bokanegra (Tributo a Soda Stereo) – Jessicos (Tributo a Babasónicos).
Domingo 25 de enero. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Brassass; Les Fous.