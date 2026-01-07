Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

El Espacio Arizu espera por una nueva edición de "Arizu Vibras"

Por Sitio Andino







En primer lugar, el ciclo “Arizu Vibras” sacude el Espacio Arizu de Godoy Cruz, con shows para todos los gustos, distintos Djs, foodtrucks y bandas locales. De esta manera, el escenario elegido – galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) – se llenará de sonidos y sabores.

Además, se suma la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina. Será una experiencia gastronómica y artística para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.

Asimismo, la entrada tiene un valor de $10.000 (incluye solo ingreso) y los cupos son limitados. La venta anticipada se realiza a través de https://bit.ly/ArizuVibras

image Mucho relax con música, comida y vinos El Espacio Arizu se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza. Entonces, desde las 20 y hasta la madrugada, los visitantes tendrán recitales con Djs y diferentes conjuntos, degustaciones gastronómicas y barras de vinos y tragos.

Todo esto, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar. image Grilla de artistas del ciclo "Arizu Vibras" en Godoy Cruz Viernes 23 de enero . 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Runaway (Tributo a Bon Jovi) – Roxband (Tributo a Roxette).

. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Runaway (Tributo a Bon Jovi) – Roxband (Tributo a Roxette). Sábado 24 de ener o. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Bokanegra (Tributo a Soda Stereo) – Jessicos (Tributo a Babasónicos).

o. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Bokanegra (Tributo a Soda Stereo) – Jessicos (Tributo a Babasónicos). Domingo 25 de enero. 20H. Club del Vinilo con Ringo Obregón. Bandas: Brassass; Les Fous.