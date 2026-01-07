El posteo de Javier Milei que destaca la ocupación hotelera en San Rafael

El Jefe de Estado posteó una publicación vinculada al departamento sureño.

San Rafael se consolida como uno de los destinos turísticos más elegidos del país al inicio de la temporada de verano 2026 . La alta ocupación hotelera registrada en el departamento del sur mendocino fue destacada este miércoles por el presidente Javier Milei , a través de un posteo en redes sociales, para ponderar el movimiento turístico durante el receso estival.

La publicación presidencial refleja datos oficiales de la Secretaría de Turismo de la Nación , que ubican a San Rafael dentro del top 20 de los destinos más elegidos por quienes recorren distintos puntos del país en estas vacaciones.

Con un nivel de ocupación del 82% , la comuna sureña se posiciona 11ª a nivel nacional , por detrás de localidades como Cariló (cercana al 100%), Villa Gesell (93%) y Miramar de Ansenuza (92%), entre otros destinos con altos registros.

Asimismo, San Rafael aparece por encima de otros puntos turísticos tradicionales , como Monte Hermoso (más del 80%), Necochea , Bariloche (80%) o Mar del Plata (75%).

“Parece que no estaba tan mal el consumo... Parece que la gente sí llega a fin de mes... No te dejes psicopatear por los Kukas”, escribió Milei al compartir los números, en un mensaje que además respondió a cuestionamientos de la oposición sobre la caída de la actividad económica.

Verano 2026: cuál es la oferta turística de San Rafael

La oferta turística de San Rafael es amplia y diversa, con paisajes naturales únicos y espejos de agua que permiten combinar turismo aventura y actividades de relax.

Entre los principales atractivos se destacan el Cañón del Atuel y diques como Los Reyunos, Valle Grande, El Nihuil, Agua del Toro y El Tigre, muy elegidos por visitantes de todo el país.

El departamento también ofrece la posibilidad de recorrer bodegas, conocer la cultura del vino, y disfrutar de una variada propuesta gastronómica, que incluye fábricas de aceite de oliva y productos artesanales. A esto se suma el Laberinto de Borges, un espacio cultural emblemático vinculado a la figura del escritor argentino.

San Rafael turismo Cañón del Atuel.jpeg San Rafael ofrece una amplia gama de actividades turísticas para visitantes del país y del mundo. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Para el turismo familiar, San Rafael cuenta con espacios como el Parque de los Niños, el Parque Yrigoyen y distintos parques temáticos, que combinan naturaleza, juegos, escalada y propuestas educativas sobre la flora y fauna local.

Además, es posible realizar senderismo y ciclismo por senderos especialmente preparados, así como visitar museos y sitios históricos distribuidos en distintos puntos del departamento.

En cuanto a la actividad nocturna, San Rafael dispone de una amplia oferta de bares, restaurantes y boliches, concentrados principalmente en la zona céntrica, lo que completa una propuesta turística integral para el verano.