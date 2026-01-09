Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobra según ANSES

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), comenzó el pago parajubilados que no superan el haber mínimo. Muchos se preguntan cuánto queda y cuándo se cobra, y en esta nota te contamos todos los detalles actualizados para enero 2026.
Así queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobrará
La ANSES informó que, a partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un ajuste del 2,47%, según la fórmula de movilidad vigente vinculada a la inflación. Este aumento se aplicará a todas las prestaciones bajo su gestión, conforme al DNU 274/24.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Además, los beneficiarios que perciben hasta ese monto seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, que se suma al ingreso habitual.
De esta manera, quienes cobran el haber mínimo contarán en enero con un total de $419.299,32, combinando la actualización de la prestación y el bono adicional, lo que representa un refuerzo en sus ingresos frente a la inflación.
A continuación, el calendario completo de pagos para esta prestación según la terminación del documento: