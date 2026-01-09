Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobra según ANSES

Por Juan Pablo Strappazzon







Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), comenzó el pago para jubilados que no superan el haber mínimo. Muchos se preguntan cuánto queda y cuándo se cobra, y en esta nota te contamos todos los detalles actualizados para enero 2026.

Así queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobrará La ANSES informó que, a partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un ajuste del 2,47%, según la fórmula de movilidad vigente vinculada a la inflación. Este aumento se aplicará a todas las prestaciones bajo su gestión, conforme al DNU 274/24.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Además, los beneficiarios que perciben hasta ese monto seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, que se suma al ingreso habitual.

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo contarán en enero con un total de $419.299,32, combinando la actualización de la prestación y el bono adicional, lo que representa un refuerzo en sus ingresos frente a la inflación.

A continuación, el calendario completo de pagos para esta prestación según la terminación del documento: Documentos terminados en 0: 9 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero