En todo 2025, el aumento de la jubilación mínima casi igualó al bono de $70.000

A lo largo del 2025, los haberes jubilatorios se actualizaron mes a mes bajo el esquema de movilidad por inflación , pero el balance anual deja un escenario que llama a la reflexión: el aumento acumulado de la jubilación mínima fue apenas superior al monto del bono extraordinario de $70.000 , que permanece congelado desde marzo de 2024.

El año comenzó con una nueva actualización consecutiva de las jubilaciones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Cabe recordar que cada incremento se define a partir del dato de inflación del INDEC , con un rezago de dos meses.

ANSES El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

Así, por ejemplo, la jubilación de enero de 2026 tendrá un aumento del 2,47% , correspondiente al IPC de noviembre de 2025 .

Enero comenzó con una jubilación mínima de $265.898 (más el bono) y cierra en diciembre 2025 en $340.813 , sin cambios en el bono de $70.000 , que se mantuvo fijo durante todo el año sin ningún tipo de actualización y funcionó como un complemento para los ingresos más bajos.

Los aumentos a lo largo del año estuvieron sujetos al IPC

Si bien las actualizaciones fueron mensuales, lo cierto es que el impacto fue bajo en términos reales: en la mayoría de los meses, los aumentos oscilaron entre $4.500 y $7.600, con algunas excepciones puntuales, como mayo y junio.

Este esquema dejó subas regulares, aunque lejos de recomponer de manera significativa el poder adquisitivo, sobre todo en un contexto de precios todavía elevados para los gastos cotidianos.

El aumento anual de las jubilaciones mínimas casi iguala a un bono

Si se suman todos los incrementos de la jubilación mínima a lo largo del año, el resultado es elocuente: el aumento total de las jubilaciones mínimas en 2025 fue de $74.915 entre enero y diciembre.

La cifra deja en evidencia una situación crítica a atender: doce meses de aumentos consecutivos terminaron representando apenas un poco más que un bono de $70.000, pagado en un solo mes.

En detalle, las jubilaciones de enero de 2025 a diciembre 2025 se configuraron de la siguiente manera:

Enero: $265.898

$265.898 Febrero: $273.086,5 (+ $7.188,5)

$273.086,5 (+ $7.188,5) Marzo: $279.094,40 (+ $6.007,9)

$279.094,40 (+ $6.007,9) Abril: $285.820,63 (+ $6.726,23)

$285.820,63 (+ $6.726,23) Mayo: $296.481 (+ $10.660,37)

$296.481 (+ $10.660,37) Junio: $304.783 (+ $8.302)

$304.783 (+ $8.302) Julio: $309.294,79 (+ $4.511,79)

$309.294,79 (+ $4.511,79) Agosto: $314.305 (+ $5.010,21)

$314.305 (+ $5.010,21) Septiembre: $320.277 (+ $5.972)

$320.277 (+ $5.972) Octubre: $326.298 (+ $6.021)

$326.298 (+ $6.021) Noviembre: $333.151 (+ $6.853)

$333.151 (+ $6.853) Diciembre: $340.813 (+ $7.662)

Al cierre de 2025, el balance de los aumentos jubilatorios —con un bono congelado— deja en evidencia que, si bien sirvieron para evitar una caída mayor del poder adquisitivo, no fueron suficientes para garantizar condiciones de vida estableces de las personas jubiladas.