El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

El Gobierno nacional confirmó un aumento del 2,47% en las jubilaciones a partir de enero de 2026. De este modo, los jubilados comenzarán el año con una nueva actualización consecutiva de sus haberes, en el marco del esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales en función de la inflación.
El incremento corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, mientras que el ajuste de febrero estará determinado por el dato de inflación de diciembre, que el INDEC dará a conocer en las próximas semanas.