{}
La inflación de diciembre en CABA se aceleró y cerró el 2025 por encima del 30%

La inflación porteña sumó su cuarto mes consecutivo en alza. Qué sectores presionaron los precios y qué anticipa para el IPC nacional.

La inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y cerró 2025 con un acumulado de 31,8%, según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). El avance de los precios estuvo impulsado principalmente por transporte, vivienda y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles.

El dato de CABA suele funcionar como anticipo de la inflación nacional, que será difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 13 de enero.

El Transporte encabezó los incrementos con un alza del 5,5% en CABA.

Los rubros que más presionaron la inflación porteña

De acuerdo con el informe oficial, los aumentos de diciembre se distribuyeron de la siguiente manera:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba promedio del 2,4% y aportaron 0,42 puntos porcentuales al índice general, con la carne como principal factor de presión.
  • Transporte encabezó los incrementos con un alza del 5,5%, que explicó 0,59 puntos de la inflación mensual, producto del aumento en combustibles y lubricantes, seguido por el ajuste en las tarifas de colectivos.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,1%, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales, impulsados por subas en alquileres y servicios de mantenimiento del hogar.
  • Restaurantes y hoteles avanzaron 4,3% e impactaron en 0,48 puntos porcentuales, debido a las subas en los alimentos preparados en bares y casas de comida.

El informe también mostró una dinámica dispar entre bienes y servicios. En diciembre, los bienes aumentaron 2,5%, mientras que los servicios registraron una suba del 2,7%.

Qué se espera para la inflación nacional

Según el calendario oficial, el INDEC dará a conocer la inflación nacional de diciembre el martes 13 de enero a las 16 horas. Los analistas privados coinciden en que el dato podría ubicarse por encima del 2,5%.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, diciembre habría cerrado con un alza de precios del 2,3%, mientras que la inflación acumulada de 2025 se ubicaría en torno al 30,2%.

