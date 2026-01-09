La inflación de diciembre en CABA se aceleró y cerró el 2025 por encima del 30%

La inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y cerró 2025 con un acumulado de 31,8%, según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). El avance de los precios estuvo impulsado principalmente por transporte, vivienda y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles.
El dato de CABA suele funcionar como anticipo de la inflación nacional, que será difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 13 de enero.
Los rubros que más presionaron la inflación porteña
De acuerdo con el informe oficial, los aumentos de diciembre se distribuyeron de la siguiente manera:
Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba promedio del 2,4% y aportaron 0,42 puntos porcentuales al índice general, con la carne como principal factor de presión.
Transporte encabezó los incrementos con un alza del 5,5%, que explicó 0,59 puntos de la inflación mensual, producto del aumento en combustibles y lubricantes, seguido por el ajuste en las tarifas de colectivos.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,1%, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales, impulsados por subas en alquileres y servicios de mantenimiento del hogar.
Restaurantes y hoteles avanzaron 4,3% e impactaron en 0,48 puntos porcentuales, debido a las subas en los alimentos preparados en bares y casas de comida.
El informe también mostró una dinámica dispar entre bienes y servicios. En diciembre, los bienes aumentaron 2,5%, mientras que los servicios registraron una suba del 2,7%.
Qué se espera para la inflación nacional
Según el calendario oficial, el INDEC dará a conocer la inflación nacional de diciembre el martes 13 de enero a las 16 horas. Los analistas privados coinciden en que el dato podría ubicarse por encima del 2,5%.
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, diciembre habría cerrado con un alza de precios del 2,3%, mientras que la inflación acumulada de 2025 se ubicaría en torno al 30,2%.