La inflación de diciembre en CABA se aceleró y cerró el 2025 por encima del 30%

La inflación de diciembre 2025 en CABA se aceleró y cerró 2025 por encima del 30%

La inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y cerró 2025 con un acumulado de 31,8% , según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). El avance de los precios estuvo impulsado principalmente por transporte, vivienda y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles.

El dato de CABA suele funcionar como anticipo de la inflación nacional , que será difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 13 de enero .

De acuerdo con el informe oficial, los aumentos de diciembre se distribuyeron de la siguiente manera:

El Transporte encabezó los incrementos con un alza del 5,5% en CABA.

El informe también mostró una dinámica dispar entre bienes y servicios. En diciembre, los bienes aumentaron 2,5% , mientras que los servicios registraron una suba del 2,7% .

Qué se espera para la inflación nacional

Según el calendario oficial, el INDEC dará a conocer la inflación nacional de diciembre el martes 13 de enero a las 16 horas. Los analistas privados coinciden en que el dato podría ubicarse por encima del 2,5%.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, diciembre habría cerrado con un alza de precios del 2,3%, mientras que la inflación acumulada de 2025 se ubicaría en torno al 30,2%.