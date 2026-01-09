9 de enero de 2026
El Banco Central canceló el swap con Estados Unidos y el Tesoro celebró la devolución

El Banco Central de la República Argentina reembolsó la totalidad del swap activado con Estados Unidos. Desde el Tesoro valoraron la operación.

Foto: @SecScottBessent en X
Por Sitio Andino Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló en diciembre la totalidad del tramo activado del swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos, por un total de 2.541 millones de dólares. Ese monto había sido utilizado como respaldo financiero en el marco del entendimiento bilateral alcanzado durante el último tramo de 2025.

La cancelación del swap se produce luego de que el país lograra recomponer su posición financiera y constituye un gesto relevante en la relación económica entre ambos gobiernos.

El Tesoro de Estados Unidos destacó la devolución

El primer anuncio fue realizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, quien celebró públicamente la cancelación total del tramo utilizado del swap. Minutos más tarde, el BCRA confirmó la operación a través de un comunicado oficial.

A través de su cuenta en la red social X, Bessent señaló que Argentina “reembolsó de manera rápida y completa el giro limitado de la línea de swap con Estados Unidos”, y remarcó que, como resultado de la operación, el Fondo de Estabilización Cambiaria norteamericano ya no mantiene exposición en pesos argentinos.

El funcionario también subrayó el impacto positivo de la operación para su país, al destacar que la asistencia financiera generó beneficios económicos y contribuyó a fortalecer a un socio estratégico en la región.
image.png
La confirmación oficial del Banco Central

Tras el anuncio del Tesoro, el Banco Central ratificó que la devolución alcanzó la totalidad del monto efectivamente utilizado y que el reembolso se realizó en tiempo y forma, de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo bilateral.

Asimismo, de acuerdo a Iprofesional, fuentes oficiales aclararon que, si bien la Argentina canceló por completo el tramo utilizado durante el cuarto trimestre de 2025, el swap de monedas continúa vigente, lo que mantiene disponible esta herramienta financiera ante eventuales necesidades futuras.

Qué es un swap de monedas entre bancos centrales

Los swaps de monedas son acuerdos entre bancos centrales que permiten el intercambio temporal de divisas entre dos autoridades monetarias. En este tipo de operaciones, una de las partes entrega su moneda local a cambio de recibir una divisa extranjera, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha posterior y a un tipo de cambio previamente establecido.

Estos instrumentos suelen utilizarse como mecanismos de respaldo de liquidez, especialmente en contextos de tensión financiera, y cumplen un rol clave en la estabilidad de los mercados y en el fortalecimiento de la confianza internacional.

