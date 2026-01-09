9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Disputa global

En la mira de Trump: qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

Venezuela lidera el ranking de jurisdicciones con mayor cantidad del petróleo, por eso Estados Unidos mantiene el interés. Conocé el listado.

Qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

Qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

 Por Sofía Pons

Estados Unidos busca reservas de petróleo alrededor del mundo para satisfacer su necesidad. El interés por Venezuela no es casual, dado que alberga la mayor cantidad de reservas del recursos en el mundo, pero su producción es escasa.

De acuerdo a los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el 19,4% de las reservas de crudo del mundo están en tierras venezolanas. En segundo lugar se encuentra Arabia Saudita, con el 17,1%; mientras que Irán alberga el 13,3%.

Lee además
El líder norteamericano reunió a los principales empresarios del petróleo de EEUU.
Control norteamericano

Trump avanza con las petroleras y dijo que Estados Unidos decidirá quién explota el petróleo venezolano
El mandatario norteamericano hizo nuevos anuncios sobre el tema Venezuela.
Intervención en el país caribeño

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU

Las reservas de petróleo de Venezuela superan los 303.000 millones de barriles. Sin embargo, el problema está en la infraestructura desactualizada y las políticas de exportación que impiden un aprovechamiento de su potencial. Para dimensionar la diferencia, Arabia Saudita tiene 267.000 millones de barriles, y representa 12% menos.

Embed

En contraposición, Rusia tiene el 5,1% de reservas de petróleo del mundo, y Estados Unidos, solo 2,9%. En el caso de Argentina, el número no es influyente a nivel internacional, dado que solo alcanza el 0,2%. La OPEP calcula las reservas de crudo en base a estudios geológicos disponibles y la posibilidad de extracción para su comercialización rentable.

Las tierras venezolanas alojan la mayor cantidad de reservas de petróleo, pero no es uno de los países líderes en producción. De acuerdo a cifras de 2024, Brasil cuadruplicó a Venezuela, este último solo vende alrededor del 1% del crudo que consume todo el mundo.

Qué medidas anunció Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida. “Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego, indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un evento de energía de Goldman Sachs en Miami, según reportó CBS News.

Donald Trump (2)
Trump lidera la disputa geopolítica por el petróleo.

Trump lidera la disputa geopolítica por el petróleo.

A su vez, Donald Trump comunicó que Venezuela solo podrá utilizar el dinero de las ventas de petróleo para comprar productos fabricados en Estados Unidos, es decir, una especie de acuerdo comercial de carácter obligatorio por el magnate.

Según detalló el Presidente norteamericano, Venezuela solo podrá adquirir productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Venezuela, Donald Trump y Maduro: los riesgos para Vaca Muerta y el mercado petrolero global

Análisis del discurso: Donald Trump dijo 22 veces "petróleo" y ninguna "democracia"

Incertidumbre por el petróleo: qué puede pasar con los precios tras la captura de Maduro

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 9 de enero de 2026

Una reconocida revista ubicó a Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 9 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 9 de enero de 2026

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.
Salud

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma