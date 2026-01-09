En la mira de Trump: qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

Qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

Estados Unidos busca reservas de petróleo alrededor del mundo para satisfacer su necesidad. El interés por Venezuela no es casual, dado que alberga la mayor cantidad de reservas del recursos en el mundo, pero su producción es escasa.

De acuerdo a los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , el 19,4% de las reservas de crudo del mundo están en tierras venezolanas. En segundo lugar se encuentra Arabia Saudita , con el 17,1%; mientras que Irán alberga el 13,3%.

Intervención en el país caribeño Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU

Control norteamericano Trump avanza con las petroleras y dijo que Estados Unidos decidirá quién explota el petróleo venezolano

Las reservas de petróleo de Venezuela superan los 303.000 millones de barriles. Sin embargo, el problema está en la infraestructura desactualizada y las políticas de exportación que impiden un aprovechamiento de su potencial. Para dimensionar la diferencia, Arabia Saudita tiene 267.000 millones de barriles, y representa 12% menos.

En contraposición, Rusia tiene el 5,1% de reservas de petróleo del mundo, y Estados Unidos , solo 2,9%. En el caso de Argentina, el número no es influyente a nivel internacional, dado que solo alcanza el 0,2%. La OPEP calcula las reservas de crudo en base a estudios geológicos disponibles y la posibilidad de extracción para su comercialización rentable.

Las tierras venezolanas alojan la mayor cantidad de reservas de petróleo, pero no es uno de los países líderes en producción. De acuerdo a cifras de 2024, Brasil cuadruplicó a Venezuela, este último solo vende alrededor del 1% del crudo que consume todo el mundo.

Qué medidas anunció Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida. “Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego, indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un evento de energía de Goldman Sachs en Miami, según reportó CBS News.

Donald Trump (2) Trump lidera la disputa geopolítica por el petróleo.

A su vez, Donald Trump comunicó que Venezuela solo podrá utilizar el dinero de las ventas de petróleo para comprar productos fabricados en Estados Unidos, es decir, una especie de acuerdo comercial de carácter obligatorio por el magnate.

Según detalló el Presidente norteamericano, Venezuela solo podrá adquirir productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas.