
Intervención en el país caribeño

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo solo para comprar productos de Estados Unidos

El presidente estadounidense afirmó que Washington controlará la venta del petróleo venezolano y que los fondos se destinarán exclusivamente a compras “made in USA”.

El mandatario norteamericano hizo nuevos anuncios sobre el tema Venezuela.

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela utilizará exclusivamente el dinero obtenido por la venta de su petróleo para comprar productos fabricados en Estados Unidos, en el marco de un nuevo acuerdo petrolero supervisado por Washington.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, donde sostuvo que el país sudamericano se compromete a hacer negocios únicamente con Estados Unidos como su principal socio comercial. “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2009027462710108338&partner=&hide_thread=false

Según detalló Trump, las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas. El presidente calificó la medida como “una decisión acertada y muy beneficiosa tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos”.

Washington controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

El anuncio se dio en paralelo a nuevas precisiones del Gobierno estadounidense sobre el control directo de las exportaciones de crudo venezolano. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington administrará de manera indefinida la comercialización del petróleo que sale de Venezuela.

Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero el que está almacenado y luego, de ahora en adelante, venderemos toda la producción que salga del país”, señaló Wright durante un evento del sector energético en Miami.

petroleo venezuela crudo
Donald Trump anunció que Estados Unidos controlará la comercialización de petróleo venezolano.

Trump había anticipado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, que serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado. A valores actuales, la operación podría superar los 2.000 millones de dólares.

El presidente aseguró que él mismo controlará los fondos obtenidos, con el objetivo de que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, y ordenó a Wright ejecutar el plan de inmediato, mediante buques de almacenamiento que transportarán el crudo hacia los muelles norteamericanos.

Anuncios de Donald Trump: fondos bajo control estadounidense y alivio parcial de sanciones

Desde el Departamento de Energía precisaron que Estados Unidos está levantando sanciones de forma selectiva para permitir el envío y la venta del petróleo venezolano. Los recursos generados, indicaron, serán depositados en cuentas controladas por Washington en bancos internacionales, y su uso quedará a discreción de la administración Trump.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que existe un plan de largo plazo para Venezuela y que esta operación representa la primera acción visible de esa estrategia. Además, confirmó que el crudo comenzará a llegar “muy pronto” a Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2008952607344398430&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la petrolera estatal Pdvsa confirmó por primera vez que está negociando la venta de crudo a Estados Unidos, y aseguró que el proceso se desarrolla bajo criterios de legalidad, transparencia y beneficio comercial para ambas partes, en esquemas similares a los utilizados con empresas como Chevron.

Impacto en el mercado y tensión geopolítica

El anuncio tuvo impacto inmediato en los precios internacionales del petróleo, que continuaron a la baja ante la expectativa de mayor oferta. El barril Brent cayó un 1,22% hasta los 59,96 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 2% hasta los 55,99 dólares.

Analistas señalaron que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Venezuela deba recortar su producción por falta de capacidad de almacenamiento y alivian las preocupaciones sobre el suministro, en un mercado que ya se encuentra bien abastecido tras el aumento de producción acordado por la OPEP+.

El acuerdo también implicaría desviar envíos que hoy tienen como destino principal a China, lo que generó una reacción del gobierno asiático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, calificó la medida como un acto de “intimidación” y criticó la política de “Estados Unidos primero”.

Venezuela posee cerca de 303.000 millones de barriles de reservas, alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales, aunque expertos advierten que un rápido aumento de la producción enfrenta obstáculos, como infraestructura obsoleta, bajos precios y la incertidumbre política.

Fuente: con información de La Nación e Infobae

