Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que crea un plus en los salarios de un grupo de agentes públicos. De cuánto será y quiénes son los beneficiados.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza promulgó este viernes la ley que crea un nuevo adicional que será percibido por un grupo de empleados estatales. De cuánto será y qué agentes de la provincia se verán beneficiados con esta nueva norma.

El Poder Ejecutivo, a través del Boletín Oficial, puso en vigencia la normativa sancionada por la Legislatura en diciembre del 2025. Se trata de un plus salarial que idearon para evitar que profesionales se vayan a trabajar al sector privado.

El adicional Asesoría de Gobierno para abogados del Gobierno será de alrededor $1.200.000 y para empleados administrativos de esta área que conduce Ricardo Canet tendrá un monto cercano a la mitad de esa cifra. Este plus alcanzará a poco más de 20 trabajadores de la Asesoría de Gobierno.

Qué dice la nueva norma

La ley crea el Adicional Asesoría de Gobierno, que será percibido por aquellos agentes profesionales y administrativos que en forma normal, habitual y permanente, "equivalente al doble de lo que le corresponda percibir a un empleado del Régimen Salarial 05 Ley Nº 5126, Clase 13, en concepto de Asignación de Clase, Adicional por Título y Responsabilidad Jerárquica, para los profesionales abogados, y la mitad del adicional, para los agentes administrativos".

Este plus podrá ser incrementado o disminuído, "teniendo en cuenta el tope previsto en el Art. 2º, por Resolución del Asesor de Gobierno, debiendo fundar debidamente cualquier propuesta de incremento, en las razones de orden objetivo que la motiven, a más de quedar acreditada la existencia de disponibilidad presupuestaria", dice la norma.

