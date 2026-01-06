El Gobierno de Mendoza presentó el estado de la cosecha de durazno para industria 2025/26

El Ministerio de Producción de Mendoza difundió el pronóstico de cosecha de durazno para industria correspondiente a la campaña 2025/26 . De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección de Agricultura, se estima una producción total de 110.685 toneladas , un volumen que se ubica en niveles promedio en comparación con campañas anteriores.

En cuanto a la distribución territorial, el relevamiento indica que el Valle de Uco concentra el 57% de la producción , con unas 63.367 toneladas, seguido por la zona Sur , que aporta el 30% del total, equivalente a 32.655 toneladas. En tanto, las zonas Este y Norte , consideradas en conjunto, representan el 13% restante , con una producción estimada en 14.663 toneladas.

La caracterización productiva se realizó a partir de relevamientos de floración llevados a cabo entre fines de agosto y principios de octubre, con dos visitas semanales. El trabajo incluyó tres cuarteles por variedad y zona, con la evaluación de 1.518 árboles y la medición de más de 25.300 frutos .

“El pronóstico de cosecha para la campaña 2025/26 ubica la producción de durazno para industria en torno a las 105 mil toneladas , contemplando el impacto que pudo haber generado la fuerte tormenta registrada en la zona Sur el pasado 20 de diciembre. Aun así, se trata de un año de producción promedio , con expectativas estables para el sector”, explicó Alfredo Draque, director de Agricultura de la provincia.

El funcionario remarcó el valor de contar con estas herramientas para mejorar la gestión productiva. “Disponer de un pronóstico de cosecha confiable permite a productores e industriales acceder a información concreta para la formación de precios y la planificación de la campaña. Este tipo de instrumentos se complementa con otras políticas del Gobierno provincial orientadas a acompañar al sector en etapas clave del ciclo productivo”, señaló.

Por último, Draque adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer los pronósticos de ciruela, con el objetivo de seguir aportando información precisa sobre este y otros cultivos considerados estratégicos para la economía provincial.

Destino industrial y rendimiento por hectárea

El informe incorporó además un análisis de parámetros como peso y diámetro de la fruta, a partir del cual se estableció una distribución por calibres para proyectar el destino industrial del durazno según su tamaño final. Este relevamiento permite anticipar cómo se canalizará la producción dentro de la industria.

En ese marco, la fruta de mayor tamaño —con un diámetro superior a 57,1 milímetros— se destinaría principalmente a duraznos en mitades para conserva, concentrando el 72% de la producción estimada, equivalente a 79.693 toneladas. En tanto, la fruta de menor calibre, por debajo de ese diámetro, representaría el 28% restante, unas 30.992 toneladas, con destino mayoritario a la elaboración de pulpa.

Otro de los indicadores relevados fue la cantidad de frutos por hectárea, donde se observan diferencias según las zonas productivas. En este aspecto, la zona Norte lidera con 254.977 frutos por hectárea, seguida por el Valle de Uco con 185.469. Más atrás se ubican la zona Sur, con 168.106 frutos, y la zona Este, con 164.992.

Desde el organismo aclararon que la estimación de la producción para industria no depende únicamente de la cantidad de fruta que queda en los árboles tras los raleos, sino también de factores como los sistemas de conducción, la densidad de plantación y las condiciones agroclimáticas y tecnológicas de cada oasis productivo, variables que explican los distintos comportamientos regionales.

Duraznos - 513788 El pronóstico contempla el impacto de las tormentas registradas en diciembre en el oasis Sur.

Impacto de las tormentas en la producción

Durante el mes de diciembre se registraron varios eventos climáticos en el oasis Sur que afectaron áreas productivas de durazno para industria. Ante esta situación, el Ministerio de Producción analizó las trayectorias de las tormentas de granizo detectadas por radar, superponiéndolas con la superficie cultivada para identificar las zonas potencialmente alcanzadas.

En particular, la tormenta del 20 de diciembre habría afectado unas 274 hectáreas de durazno en el oasis Sur. En función de los rindes promedio de la región, se estima que la pérdida asociada a esa superficie alcanzaría aproximadamente 5.249 toneladas de producción.