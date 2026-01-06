Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje? Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza recibió once ofertas para ejecutar la remodelación del primer tramo del Acceso Este , que va desde calle González a Lamadrid , en Maipú , unos 18 km. Desde el Ejecutivo ratificaron que evaluarán la posibilidad de instalar un sistema de peaje .

Este martes se abrieron los sobres de la licitación para refuncionalizar un segmento de la Ruta 7 , ya que se decidió que los trabajos se realizarán en dos etapas. Esta obra forma parte del acuerdo de la Provincia con Vialidad Nacional para hacerse cargo de la reparación y el mantenimiento de rutas nacionales.

Continúa la tensión Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Durante el primer trimestre La agenda de viajes de Javier Milei para 2026: qué países visitará y por qué

En el acto estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , en ejercicio de la Gobernación por encontrase Alfredo Cornejo de vacaciones . También estuvo la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí , quien explicó: “Para la reconstrucción de 18,8 kilómetros se ha dividido el tramo en dos secciones para que una misma empresa no pueda ganar en ambas”.

En tanto, Natalio Mema , ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, celebró la cantidad de propuestas presentadas y que incluya a empresas de fuera de Mendoza : "Estamos muy conformes con el desarrollo de este proceso, que gracias a la publicación previa de pliegos borradores ha garantizado una apertura inédita ".

Acceso Este, obra, licitación, Andrés Lombardi, Marité Baduí Apertura de sobres de la licitación para la obra del Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Las firmas que se presentaron a la licitación fueron once: Construcciones electromecánicas del oeste SA; UT Corporación del Sur SA con José Chediack SAICA; UT Procon SRL con Mapal SACIA; Cartellone Construcciones Civiles SA; UT Constructora San José SRL con Stornini SA; UT Da Fré Obras Civiles SA con Construcciones IVICA y Dumandzic SA; UT Se Mi SA – HCO SA – Obras Andinas SA; Luis M Pagliara SA; UT Green SA con Tecno redes y obras SRL; UT Laugero Construcciones SA con Kraft Constructora SRL; y AYFRA SRL.

Obras en el Acceso Este: plazos y desvíos

Baduí indicó que “como la traza está liberada se espera que se cumpla en tiempo y forma el plazo de ejecución de obra pautado en 12 meses”. Respecto a los cortes en esta zona tan transitada, subrayó: "Dada la dimensión que tiene la obra y el tránsito medio anual de 35 mil vehículos, el plan de desvíos será uno de los elementos a tener en cuenta en la evaluación de las ofertas".

La funcionaria detalló que invertirán en total unos $57.900 millones "que responden a la decisión del Gobernador de intervenir en la infraestructura económica de base que hace al desarrollo de las regiones". Los recursos saldrán del Fondo del Resarcimiento por la Promoción Industrial (unos $30.926 millones para el primer tramo y $26.931 millones, para el segundo).

Acceso Este, obra (4) Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La reconstrucción de 10 intersecciones comprende 17 rotondas y ordenadores que se ubicarán en Ruta 50, calle Serpa, calle Don Bosco, calle Maza, calle Cervantes, Ruta 31- Los álamos, calle Medina, Ruta 33 – Las Margaritas, calle San Pedro y calle Lamadrid.

Las trabajos incluyen: reconstrucción de la carpeta asfáltica, señalética horizontal y vertical, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas internas y externas.

Por su parte, Lombardi afirmó: "Mendoza ha iniciado un proceso de infraestructura muy ambicioso que proyecta la provincia para los próximos 30 años, alcanzando niveles históricos de inversión en obra pública que hoy representan entre el 14% y el 16% del presupuesto provincial”.

¿Habrá peaje en el Acceso Este?

Marité Baduí también se refirió a la posibilidad de implementar un sistema de peaje, una iniciativa que Cornejo viene evaluando desde que la Provincia de Mendoza tomó el control de diversos tramos de rutas nacionales(RN 7, RN 40, RN 143) tras un acuerdo con Vialidad Nacional.

Al respecto, aseguró: "Es una instancia que se definirá una vez concluida la obra y analizada la propuesta técnica adjudicada. El objetivo es contar con buenas colectoras que ofrezcan alternativas al usuario y determinar los puntos y modalidades de cobro mediante un ajuste técnico preciso que garantice la viabilidad del sistema".

Acceso Este, obra (3) Estado actual del Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Hasta ahora, hay solo dos rutas provinciales de las que el Gobierno ya había confirmado que tendrán el sistema de peaje: la 153 en sus tramos 1 y 2 y la 171. La primera une Las Catitas, San Rafael y General Alvear y, la segunda, San Rafael con General Alvear.