El Gobierno de Mendoza aprobó el envío de fondos para el nuevo sistema de riego Yaucha en San Carlos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza aprobó los recursos para la obra de modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas , unos U$S 14,1 millones que saldrán del Fondo del Resarcimiento. El proyecto que busca beneficiar a productores de San Carlos ya fue adjudicado.

La medida fue oficializada este martes a través del decreto 2912, publicado en el Boletín Oficial, luego del llamado a licitación que recibió ocho oferentes. La intervención que apunta a "fortalecer la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo en la cuenca del Río Tunuyán Superior ", tiene un plazo de ejecución es de 24 meses.

Los trabajos, que serán ejecutados con la supervisión del Departamento General de Irrigación y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial , "modernizarán el riego, optimizar el uso del agua y fortalecerá la seguridad hídrica en San Carlos", señaló el Gobierno. La obra fue adjudicada a comienzos de diciembre a la UTE Tolcon Construcciones SA – Construcciones Electromecánicas del Oeste – Dumas.

La obra contempla la construcción de un nuevo reservorio con capacidad superior a 90.000 metros cúbicos, junto a una red de distribución presurizada de casi 30 kilómetros. Esta infraestructura "permitirá optimizar la distribución del agua de riego mediante un sistema más eficiente, preciso y controlado".

Sistema de Riego Yaucha, San Carlos, obra Zona de la obra de modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Además, se incorporará tecnología de medición, telemetría y control automático, lo que posibilitará entregar el recurso en el momento justo y en la cantidad necesaria, lo cual reducirá pérdidas, promueve el uso racional del agua y garantiza mayor equidad entre los usuarios del sistema, indicó el Gobierno.

El proyecto está ubicado en la cuenca del Río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las Ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la Hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.