6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

El Gobierno de Mendoza aprobó el envío de fondos para el nuevo sistema de riego Yaucha en San Carlos

El Gobierno de Mendoza autorizó los recursos que saldrán del Fondo del Resarcimiento. Cuánto invertirán y qué obras realizarán.

El Gobierno de Mendoza aprobó el envío de fondos para el nuevo sistema de riego Yaucha en San Carlos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza aprobó el envío de fondos para el nuevo sistema de riego Yaucha en San Carlos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza aprobó los recursos para la obra de modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas, unos U$S 14,1 millones que saldrán del Fondo del Resarcimiento. El proyecto que busca beneficiar a productores de San Carlos ya fue adjudicado.

La medida fue oficializada este martes a través del decreto 2912, publicado en el Boletín Oficial, luego del llamado a licitación que recibió ocho oferentes. La intervención que apunta a "fortalecer la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo en la cuenca del Río Tunuyán Superior", tiene un plazo de ejecución es de 24 meses.

Lee además
El Gobierno de Mendoza presentó el estado de la cosecha de durazno para industria 2025/26
ECONOMÍA REGIONAL

El Gobierno de Mendoza presentó el estado de la cosecha de durazno para industria 2025/26
Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el rol de los municipios.
Regulaciones

Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el nuevo rol de los municipios

Los trabajos, que serán ejecutados con la supervisión del Departamento General de Irrigación y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, "modernizarán el riego, optimizar el uso del agua y fortalecerá la seguridad hídrica en San Carlos", señaló el Gobierno. La obra fue adjudicada a comienzos de diciembre a la UTE Tolcon Construcciones SA – Construcciones Electromecánicas del Oeste – Dumas.

La obra hídrica en San Carlos

La obra contempla la construcción de un nuevo reservorio con capacidad superior a 90.000 metros cúbicos, junto a una red de distribución presurizada de casi 30 kilómetros. Esta infraestructura "permitirá optimizar la distribución del agua de riego mediante un sistema más eficiente, preciso y controlado".

Sistema de Riego Yaucha, San Carlos, obra
Zona de la obra de modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Zona de la obra de modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Además, se incorporará tecnología de medición, telemetría y control automático, lo que posibilitará entregar el recurso en el momento justo y en la cantidad necesaria, lo cual reducirá pérdidas, promueve el uso racional del agua y garantiza mayor equidad entre los usuarios del sistema, indicó el Gobierno.

El proyecto está ubicado en la cuenca del Río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las Ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la Hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

Temas
Seguí leyendo

Cuántas viviendas entregó el IPV en 2025 y cuál es la meta para 2026

El Gobierno de Mendoza busca el equilibrio fiscal en 2026 con límites al gasto en los ministerios

Licitan la ampliación de la cárcel El Cerrito en San Rafael: cómo serán las obras

El Gobierno de Mendoza amplió la inversión para modernizar el Canal Bombal y garantizar eficiencia hídrica

El Gobierno de Mendoza reglamentó las sanciones para obras ilegales en el Piedemonte: cuáles serán

Metrotranvía: estado de avance de las obras y llegada de nuevas duplas en 2026

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada

LO QUE SE LEE AHORA
Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el rol de los municipios.
Regulaciones

Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el nuevo rol de los municipios

Las Más Leídas

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible