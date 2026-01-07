7 de enero de 2026
{}
Fiesta de la Vendimia 2026: cuánto destinará el Gobierno al pago de cachets de los artistas

El Gobierno de Mendoza autorizó el presupuesto para la contratación de los músicos, actores y bailarines que participarán de la Fiesta de la Vendimia.

Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza autorizó los fondos para el pago de los contratos de los artistas que participarán de Fiesta de la Vendimia 2026, como también para cubrir eventos del calendario vendimial. Se trata de unos $1.745 millones que serán destinados a los cachets de los músicos, cantantes, bailarines, actores y acróbatas que protagonizarán el evento cultural más importante de la provincia.

El Ejecutivo oficializó el presupuesto para el desarrollo de la máxima fiesta de los mendocinos, llamada "90 cosechas de una misma cepa”, que se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo.

Se autorizó a la Dirección de Administración de la Subsecretaria de Cultura a invertir hasta $1.745.550.000 para realizar la contratación de artistas que participarán de la "Fiesta Nacional de la Vendimia y eventos Calendario Vendimia 2026", dice el decreto 2941 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Fiesta de la Vendimia 2025.jpeg
Fiesta de la Vendimia 2025.

La norma, que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, señala que este gasto será atendido por Tesorería de la Subsecretaría de Cultura, con cargo a la siguiente partida del Presupuesto 2026.

Cuánto cobrarán los artistas de la Fiesta de la Vendimia 2026

Los artistas que fueron seleccionados para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, alrededor de 800, cobrarán un cachet estipulado para este año de $1.500.000.

Para esta edición, el Gobierno estableció una escala de cachets actualizada. Los montos por categoría:

  • Actores, Bailarines, Músicos, Acróbatas: $1.500.000.
  • Artistas Solistas: $1.650.000.
  • Traspuntes: $1.125.000.
  • Traspuntes Utileros: $1.200.000.
  • Monitores: 3.000.000.

Los ensayos comenzarán el lunes 2 de febrero de 2026, a las 20, en distintos espacios asignados según la disciplina. El folclore grupo 1 y la danza contemporánea ensayarán en el Estadio Vicente Polimeni. El folclore grupo 2, folclore discapacidad y adultos lo hará en la Báscula del Complejo Nave Cultural. Los actores y acróbatas ensayarán en la Nave Cultural, sala 1, mientras que los artistas del Calendario Vendimia lo harán en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Por su parte, los traspuntes y traspuntes utileros iniciarán los ensayos el 16 de febrero de 2026, a las 20, también en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

pedido_302183_05012026

