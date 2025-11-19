Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.

La Fiesta de la Vendimia ya está en marcha. Los artistas que quieran ser parte de la máxima celebración de la provincia de Mendoza tienen tiempo hasta este jueves 20 de noviembre para inscribirse. Se estima que serán unos 800 los mendocinos que formarán parte de la edición. El cachet estipulado para la edición será de $1.500.000.

Bajo la dirección de Pablo Mariano Perri, la puesta en escena seleccionará a bailarines (folclore y contemporáneo), actores, músicos, acróbatas, así como artistas con discapacidad, traspuntes y utileros.

para tener en cuenta Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas

fiestas departamentales Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año

El proceso es 100% digital. Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial www.mendoza.gov.ar/cultura . Allí encontrarán los instructivos específicos y el enlace al Sistema SIGA (Sistema Integral Gestión Artistas) para completar su postulación.

Fiesta de la Vendimia: serán unos 800 los artistas que formarán parte de la celebración.

Un dato para tener en cuenta es que el sistema solo admite una única inscripción por persona (una sola disciplina o categoría).

Tener idoneidad para el cargo a concursar.

Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción.

Ser residente de la provincia de Mendoza.

Salarios y categorías: los números de la Vendimia 2026

Para esta edición, el Gobierno de Mendoza ha establecido una escala de cachets actualizada. A continuación, el detalle de los montos y la cantidad de artistas requeridos por categoría:

Actores, Bailarines, Músicos, Acróbatas (más de 700 artistas): $1.500.000.

(más de 700 artistas): Artistas Solistas (8 puestos): $1.650.000.

Traspuntes ( 20 puestos): $1.125.000.

20 puestos): Traspuntes Utileros ( 33 puestos): $1.200.000.

33 puestos): Monitores ( 14 puestos ): 3.000.000.

14 puestos Jefes de boca (10 puestos): sueldo a convenir por antecedentes.

Vendimia 2025 Los cachet de los artistas de la Fiesta de la Vendimia 2026 será de $1.500.000. Yemel Fil

Cronograma de audiciones

Una vez cerrada la inscripción este 20 de noviembre, los artistas deberán estar atentos a los turnos que se publicarán en la web institucional. Las audiciones se llevarán a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y la recepción de carpetas (para traspuntes) en la Sala Elina Alba.

Músicos y cantantes: del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre de 2025.

Bailarines contemporáneos (y adultos): sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025.

Recepción de carpetas (Traspuntes): lunes 1 y martes 2 de diciembre (Sala Elina Alba).

Actrices, actores y acróbatas: sábado 6 de diciembre de 2025.

Bailarines folclore (adultos y discapacidad): sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025.

Vendimia artistas especiales - 502629

¿Cuándo estarán los resultados?

Los resultados de las audiciones se publicarán en el sitio web de Cultura a partir de las 16 en las siguientes fechas:

Músicos: 3 de diciembre de 2025.

Resto de las categorías: 30 de diciembre de 2025.

Se recomienda a todos los interesados no esperar al último minuto para evitar congestionamientos en el sistema de carga.