19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Las inscripciones para los artistas que deseen ser parte de la Fiesta de la Vendimia 2026 cierran este jueves. Los seleccionados cobrarán $1.500.000.

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.

Fto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La Fiesta de la Vendimia ya está en marcha. Los artistas que quieran ser parte de la máxima celebración de la provincia de Mendoza tienen tiempo hasta este jueves 20 de noviembre para inscribirse. Se estima que serán unos 800 los mendocinos que formarán parte de la edición. El cachet estipulado para la edición será de $1.500.000.

Bajo la dirección de Pablo Mariano Perri, la puesta en escena seleccionará a bailarines (folclore y contemporáneo), actores, músicos, acróbatas, así como artistas con discapacidad, traspuntes y utileros.

Lee además
Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año.
fiestas departamentales

Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año
Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas
para tener en cuenta

Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas
Vendimia 2025
Fiesta de la Vendimia: serán unos 800 los artistas que formarán parte de la celebración.

Fiesta de la Vendimia: serán unos 800 los artistas que formarán parte de la celebración.

Fiesta de la Vendimia: ¿cómo y dónde inscribirse?

El proceso es 100% digital. Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial www.mendoza.gov.ar/cultura. Allí encontrarán los instructivos específicos y el enlace al Sistema SIGA (Sistema Integral Gestión Artistas) para completar su postulación.

Requisitos excluyentes:

  • Ser residente de la provincia de Mendoza.

  • Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción.

  • Tener idoneidad para el cargo a concursar.

Un dato para tener en cuenta es que el sistema solo admite una única inscripción por persona (una sola disciplina o categoría).

Salarios y categorías: los números de la Vendimia 2026

Para esta edición, el Gobierno de Mendoza ha establecido una escala de cachets actualizada. A continuación, el detalle de los montos y la cantidad de artistas requeridos por categoría:

  • Actores, Bailarines, Músicos, Acróbatas (más de 700 artistas): $1.500.000.
  • Artistas Solistas (8 puestos): $1.650.000.
  • Traspuntes (20 puestos): $1.125.000.
  • Traspuntes Utileros (33 puestos): $1.200.000.
  • Monitores (14 puestos): 3.000.000.
  • Jefes de boca (10 puestos): sueldo a convenir por antecedentes.
Vendimia 2025
Los cachet de los artistas de la Fiesta de la Vendimia 2026 será de $1.500.000.

Los cachet de los artistas de la Fiesta de la Vendimia 2026 será de $1.500.000.

Cronograma de audiciones

Una vez cerrada la inscripción este 20 de noviembre, los artistas deberán estar atentos a los turnos que se publicarán en la web institucional. Las audiciones se llevarán a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y la recepción de carpetas (para traspuntes) en la Sala Elina Alba.

  • Músicos y cantantes: del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre de 2025.

  • Bailarines contemporáneos (y adultos): sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025.

  • Recepción de carpetas (Traspuntes): lunes 1 y martes 2 de diciembre (Sala Elina Alba).

  • Actrices, actores y acróbatas: sábado 6 de diciembre de 2025.

  • Bailarines folclore (adultos y discapacidad): sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025.

Vendimia artistas especiales - 502629

¿Cuándo estarán los resultados?

Los resultados de las audiciones se publicarán en el sitio web de Cultura a partir de las 16 en las siguientes fechas:

  • Músicos: 3 de diciembre de 2025.

  • Resto de las categorías: 30 de diciembre de 2025.

Se recomienda a todos los interesados no esperar al último minuto para evitar congestionamientos en el sistema de carga.

Temas
Seguí leyendo

El departamento de San Carlos celebró la Chaya del Pavo más grande del país

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

Fiesta de la Vendimia: se define el equipo que dirigirá la edición 2026

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Una bodega de Luján de Cuyo quedó en el Top 15 en un importante ranking mundial

Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

LO QUE SE LEE AHORA
resultados del quini 6 hoy miercoles 19 de noviembre: numeros ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
La organización La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear
General Alvear

La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

Por Carla Canizzaro