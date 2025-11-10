La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: ""90 cosechas de una misma cepa"

Tras una jornada extensa de coloquios realizada este domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el jurado del concurso público decidió que la Fiesta de la Vendimia 2026, en el año de su 90 aniversario, será llevada adelante por el equipo liderado por Pablo Perri como director general.
Durante el 2024, cuando resultó electo por primera vez, Perri aseguró que dirigir la fiesta máxima de los mendocinos fue el cumplimiento de un sueño que tuvo desde niño. En esa edición también trabajó junto a Silvia Graciela Moyano como guionista, quien repite rol para la Vendimia 2026, "90 cosechas de una misma cepa".
La sinopsis: la cepa del pueblo
De acuerdo con lo reportado por los responsables de la ceremonia, la fiesta se centrará en la idea de que, si bien una cepa de vid tiene un ciclo productivo definido, existe una cepa que se fortalece con el paso del tiempo, renovando y multiplicando sus frutos: la cepa del pueblo.
La sinopsis argumental narra el regreso de dos creadores de espíritus e inspiradores que vuelven para atestiguar cómo los sueños se materializan.
Guiados por la "memoria del viento", recorrerán "90 cosechas de una misma cepa" y comprenderán que el trabajo y la unidad son el riego indispensable. La trama encontrará su punto de quiebre con la aparición del olvido, el cual intentará "vaciar las copas de la fe y la alegría". Finalmente, los espíritus, tras luchar contra el peor enemigo, regresarán con la certeza de que su amado sueño está en las manos correctas, un sueño que seguirá dando frutos para Mendoza y para el mundo.
Los responsables de la decisión
El jurado que tuvo la responsabilidad de la elección estuvo compuesto por miembros con derecho a voto que representan a las distintas áreas artísticas y técnicas que intervienen en la realización del espectáculo, según lo establecido en el artículo 50 de las bases del Concurso Público.
Representantes clave:
Subsecretaría de Cultura: Gustavo Enrique Capone (Historia y Antropología), Alicia Viviana Beinat (Artística), Fernando José Gámez Gattari (Técnica) y Pablo Oscar De Bartolo (Escritor árbitro).
Sector Audiovisual: Patricio José Pina.
Directores de Cultura Departamentales: Carolina Vico.
Exdirectores de Vendimia: Alejandro Alberto Conte.
Ente Mendoza Turismo: Marcelo Eloy Montenegro.
Actores (AAAyA): Pablo Darío Longo.
Danza (AMPD, ACMD, Soñarte, Uco Hue) y Música (MIMM, AMC), cuyos representantes actuaron de manera colegiada con un voto único por rubro.