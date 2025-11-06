A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia, compite por un importante premio nacional.

La Fiesta de la Vendimia , máximo emblema cultural y vitivinícola de la provincia de Mendoza , recibió una nominación por tercer año consecutivo como "Mejor Fiesta Popular Nacional" en los Premios Bitácora . La celebración se realizará el 26 de noviembre, en Córdoba

Este reconocimiento, que celebra la excelencia de la industria turística nacional desde hace dos décadas, pone nuevamente a la Mendoza en el foco de la atención turística argentina.

La provincia de Mendoza no es ajena al triunfo en esta categoría, habiendo conquistado el premio en las ediciones de 2023 y 2024 . La expectativa ahora se centra en si la celebración podrá lograr un tricampeonato histórico.

De acuerdo con los datos oficiales, la ceremonia de premiación se realizará el próximo 26 de noviembre en Córdoba . En esta edición decisiva, la Fiesta de la Vendimia competirá con otros gigantes del calendario nacional :

Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Oktoberfest Argentina.

Celebrando 90 Años de historia

Esta hermosa fiestal, la más importante de la provincia de Mendoza, es una celebración vibrante de la vitivinicultura, pilar fundamental de la identidad y economía provincial.

Desde 1936, la Fiesta de la Vendimia se erige como el emblema de una región mundialmente reconocida por sus viñedos y bodegas.

Para el próximo año, la celebración promete ser aún más especial al conmemorar sus 90 años de historia ininterrumpida. Las fechas confirmadas para el evento principal son del 6 al 8 de marzo, en las instalaciones del icónico Teatro Griego Frank Romero Day.

La nominación reafirma el impacto cultural y la calidad organizativa de la fiesta mendocina, consolidándola como una cita ineludible en el mapa turístico de Argentina.