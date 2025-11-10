Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.

Un violento accidente vial se registró alrededor de las 0.10 de este lunes en el kilómetro 1090 de la Ruta Nacional 7 , a la altura de Uspallata, dejando como saldo a dos camioneros muertos, luego de colisionar de frente y de que se incendiaran por completo sus vehículos, generando un fuerte operativo de emergencia en la zona.

Un vehículo menor también resultó involucrado en el siniestro, aunque afortunadamente los cuatro ocupantes, entre ellos un menor de 8 años, resultaron ilesos.

Bomberos, personal del CEO y unidades de rescate trabajaron intensamente en el lugar, aunque no pudieron intervenir de inmediato debido a la magnitud del fuego que consumía las cabinas de los camiones.

El incendio obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos de la ruta, con cortes preventivos en la subida y bajada de Uspallata , y coordinación con el paso internacional hacia Chile , que también fue cerrado temporalmente.

Dotaciones de bomberos trabajaron para sofocar las llamas, mientras personal de Seguridad Vial y Gendarmería ordenaban el tránsito. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que el coordinador del ACI dispuso además restricciones para el paso de camiones, ante el riesgo de propagación del fuego.

Cerca de las 7.30 de este lunes, se reestableció el tránsito mediante un bypass en el lugar del choque.

Los ocupantes del auto fuera de peligro

Según confirmaron fuentes oficiales, los cuatro ocupantes del vehículo menor fueron asistidos sin lesiones graves, aunque permanecieron bajo observación médica.

En tanto, los dos camiones siniestrados quedaron a un costado oeste de la ruta, completamente destruidos por el fuego. De acuerdo con las primeras pericias, uno de los camiones que se dirigía de Mendoza a Chile habría intentado adelantarse, impactando de frente con el otro que circulaba en sentido contrario.

El hecho se encuentra bajo investigación y las autoridades del Ministerio de Seguridad trabajan en el relevamiento de la zona para determinar las causas exactas del siniestro.

Trágico fin de semana en Mendoza

Cuatro víctimas fatales tras accidentes viales en menos de 48 horas, los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán. Las víctimas fueron cuatro hombres, entre ellos un joven de 25 años y un adulto mayor de 80. Con la muerte de los dos camioneros de hoy elevarían a seis los muertos en este trágico fin de semana en la provincia de Mendoza.