Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.

Los detalles del fatal accidente en Tunuyán El hecho tuvo lugar alrededor de las 14:52 horas, sobre la Ruta Provincial 94, en las inmediaciones del restaurante "Chacayes", zona de Los Chacayes, Tunuyán. Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal médico arribaron al lugar y constataron el fallecimiento del motociclista, quien residía en Luján de Cuyo.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría producido cuando la conductora de la Ecosport, que circulaba de Este a Oeste, activó el indicador de giro para ingresar al restaurante. En ese momento, la motocicleta, que se desplazaba en sentido contrario, impactó contra el lateral del vehículo. Las fuentes indican que la causa del accidente podría haber sido la circulación en contramano.

ambulancia General Alvear.jpg Personal médico arribó al lugar y constataron el fallecimiento del motociclista Un médico pediatra que se encontraba en el lugar brindó las primeras asistencias a los involucrados. Minutos después, una médica del Centro de Salud local arribó y confirmó el deceso del conductor de la motocicleta.

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la conductora del vehículo y a sus acompañantes: un hombre de 61 años y un menor de 5 años. Los tres fueron diagnosticados con politraumatismos leves y trasladados al hospital local. En el lugar trabajaron agentes de la Policía Científica, Tránsito Municipal y Policía Vial, quienes realizaron el dosaje de alcohol y las tareas periciales correspondientes. En la causa interviene el Ayudante Fiscal Pablo Ortiz.