5 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán: "Es una oportunidad para proyectar el futuro"

Carlos Dávila, titular de la Cámara de Comercio de Tunuyán habló sobre el 64° aniversario de la entidad. "Es más que una fiesta", expresó.

Carlos Dávila contó que la CIAT celebra sus 64 años con un sunset en Tunuyán.

Aniversario de CIAT: una celebración con historia y mirada de futuro

Con más de 6 décadas de historia y una agenda que combina tradición, innovación y resiliencia, la CIAT se prepara para celebrar un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con el desarrollo del Valle de Uco.

“Este aniversario es más que una fiesta; es una oportunidad para proyectar el futuro de toda la región”, anticipó Dávila.

El evento, que se realizará en un contexto complejo para la agroindustria, apunta también a generar espacios de encuentro y diálogo entre los distintos sectores. “Hoy atravesamos una situación difícil, pero los productores y emprendedores mantenemos una mirada propositiva: todo lo que viene puede ser mejor”, señaló Dávila.

En ese sentido, destacó que la crisis también representa una oportunidad para evaluar estrategias: “Nos obliga a repensar si estamos haciendo todo lo que debemos hacer y si el sector público está garantizando condiciones de competitividad. Esa mirada es esencial para poder tener optimismo hacia el futuro”.

Crisis y oportunidades en la agroindustria del Valle de Uco

En relación con el panorama productivo, el dirigente subrayó que la estabilidad económica, aunque incipiente, exige una revisión profunda de los modelos productivos. “Venimos de una economía enferma; hoy, con menos fiebre, tenemos que repensar desde el campo hasta el mercado”, sostuvo.

Al referirse al sector del ajo, uno de los más emblemáticos del Valle, explicó que la dependencia del mercado brasileño plantea un nuevo desafío: “Ante la turbulencia de Brasil, debemos abrir mercados alternativos y adaptarnos a las variedades que hoy demanda el mundo. La crisis nos empuja a hacer las cosas de otra manera”.

Dávila también se refirió al programa Tomate 2000, del que también forma parte, como herramienta de ordenamiento y previsibilidad. “Cuando los productores trabajamos integrados, con datos y planificación, hay rentabilidad. Fuera de esos programas, se pierde previsibilidad y se terminan dejando cosechas en el campo. Sin información, las decisiones siempre serán erróneas”, advirtió.

Escuchá la entrevista a Carlos Dávila, titular de la CIAT:

