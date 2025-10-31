31 de octubre de 2025
Productores de ajo denuncian que no pueden cubrir ni los costos: "Nunca vivimos tanta incertidumbre"

Exportaciones afectadas, precios por el piso y un futuro incierto para quienes se debaten entre vender ya o guardar la producción de ajo.

La cosecha del ajo en el Valle de Uco.

La cosecha del ajo en el Valle de Uco.

“Es una apuesta” dijo Alberto Pont, productor tunuyanino, porque cualquiera de las dos opciones puede llevarlo a perderlo todo. Además, agregó; "soy productor desde hace más de 10 años, tengo una superficie de cultivo de mediana a chica, entre 5 y 7 hectáreas y hoy nos encontramos en una situación tremendamente difícil con una incertidumbre que nunca la hemos tenido, China a empezado a importar ajo a Brasil, que es nuestro principal comprador. Vale aclarar que China subsidia su producción de ajo y nos deja fuera de competencia, no es que los productores argentinos no quieran producir o competir, sino lo que queremos son reglas claras y no que las cambien en medio de la temporada como ha pasado para esta ocasión.

Competencia en desventaja

Incertidumbre en el Valle de Uco: productores mendocinos en alerta por el ajo barato de China
Pont comentó además; "miramos a futuro y nos encontramos con la incertidumbre de que hacer el año que viene, si bien la cosecha se tiene que hacer sí o sí, se termina el ciclo biológico del ajo y hay que cosecharlo y las posibilidades que tenemos son: o se vende en verde o se guarda y se tapa.

El ajo ante una situación límite en el Valle de Uco

