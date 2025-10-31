Eficiencia energética: escuela de General Alvear recibió un termotanque solar desde el municipio

El asesor de Medio Ambiente del municipio de General Alvear , Denis Rabanal , junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Torti , hicieron entrega de un termotanque solar a la Escuela El Ceibo , como parte de los proyectos de eficiencia energética que desarrollan l os alumnos de 5º año .

Durante la actividad, Rabanal explicó el origen de la iniciativa: “Allá por el mes de mayo realizamos una actividad educativa con distintas escuelas secundarias. En ese encuentro, los estudiantes de quinto año del Colegio El Ceibo nos presentaron una solicitud para obtener un termotanque solar, ya que vienen trabajando con diversas acciones relacionadas con la eficiencia energética. Además, la escuela cuenta con comedor y tiene un alto consumo de agua caliente. Ante la falta de gas, utilizan un termotanque eléctrico, por lo que esta alternativa permitirá un uso más eficiente de la energía. Tras elevar la nota al intendente Alejandro Molero y recibir su aprobación, iniciamos las gestiones correspondientes. Hoy el termotanque ya está aquí y, la próxima semana, comenzaremos con las tareas de instalación para que quede operativo antes de fin de año”, afirmó.