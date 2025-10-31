31 de octubre de 2025
Sitio Andino
Compromiso ambiental

Eficiencia energética: escuela de General Alvear recibió un termotanque solar desde el municipio

La iniciativa en el colegio El Ceibo surgió en un encuentro educativo y apunta a la eficiencia energética y a garantizar agua caliente en el comedor escolar.

Termotanque solar y eficiencia y energética para el colegio alvearense.

Termotanque solar y eficiencia y energética para el colegio alvearense.

Por Sitio Andino Departamentales

El asesor de Medio Ambiente del municipio de General Alvear, Denis Rabanal, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Torti, hicieron entrega de un termotanque solar a la Escuela El Ceibo, como parte de los proyectos de eficiencia energética que desarrollan los alumnos de 5º año.

Durante la actividad, Rabanal explicó el origen de la iniciativa: “Allá por el mes de mayo realizamos una actividad educativa con distintas escuelas secundarias. En ese encuentro, los estudiantes de quinto año del Colegio El Ceibo nos presentaron una solicitud para obtener un termotanque solar, ya que vienen trabajando con diversas acciones relacionadas con la eficiencia energética. Además, la escuela cuenta con comedor y tiene un alto consumo de agua caliente. Ante la falta de gas, utilizan un termotanque eléctrico, por lo que esta alternativa permitirá un uso más eficiente de la energía. Tras elevar la nota al intendente Alejandro Molero y recibir su aprobación, iniciamos las gestiones correspondientes. Hoy el termotanque ya está aquí y, la próxima semana, comenzaremos con las tareas de instalación para que quede operativo antes de fin de año”, afirmó.

Durante la entrega, los alumnos también aprovecharon la visita de las autoridades para presentar una nueva solicitud: la construcción de un salón de usos múltiples, un espacio muy esperado por la comunidad educativa.

La Escuela El Ceibo celebrará su aniversario el próximo año, y tanto docentes como alumnos esperan poder concretar este nuevo sueño que refuerza el compromiso de la institución con la educación ambiental y el desarrollo en sostenibilidad.

Eficiencia energética para una escuela de General Alvear

Embed - TERMOTANQUE SOLAR PARA LA ESCUELA EL CEIBO

