Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán

El Presidente Javier Milei le aceptó la renuncia a Guillermo Francos y decidió su reemplazo. La noticia fue comunicada mediante las redes sociales de la Oficina del Presidente, donde informan que el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será Manuel Adorni desde el próximo lunes.

El primer mandatario le agradeció el trabajo realizado a Francos, "por las profundas reformas que requirieron continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas". "La Nación estará siempre en deuda con él", indica el comunicado.

Desde el lunes, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será el actual vocero presidencial, Manuel Adorni . "Un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo política y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita", informaron.

El funcionario saliente publicó un texto en la red social X, donde se despidió del gobierno nacional. Francos argumentó su salida expresando que de esta manera Milei puede "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso.

"Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita", expresó.

Lisandro Catalán y su adiós tras un mes y medio en el gobierno

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, persona muy allegada a Francos, también dejó su cargo. El funcionario solo duró un mes y medio en el gobierno de Javier Milei.

Catalán asumió el pasado 15 de septiembre, debido a la necesidad del gobierno de reforzar el diálogo con las provincias, tras la derrota en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

"Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", expresó en su adiós al cargo.

Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

Santiago Caputo, actual asesor presidencial, sería el reemplazante de Catalán en un ministerio que uniría al de Gobierno, Interior y Obras Públicas.