31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Segunda etapa de gestión

Cuál será la primera provincia que visitará Javier Milei tras el triunfo electoral

Casa Rosada anunció visitas periódicas al Interior y una reunión de gabinete por mes. Cuándo y adónde sería la primera visita presidencial.

Javier Milei podría volver a Mendoza.

Javier Milei podría volver a Mendoza.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
Por Sitio Andino Política

Luego del encuentro con gobernadores en Casa Rosada, el presidente Javier Milei prepara su primera visita al interior del país tras el triunfo electoral del domingo. El Gobierno confirmó que el mandatario planea recorrer distintas provincias de forma periódica y que incluso podría realizar una reunión de gabinete mensual fuera de Buenos Aires.

El primer destino sería la provincia de Corrientes, donde el Presidente llegaría el jueves 13 de noviembre. El dato cobra relevancia porque en ese distrito La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar en las elecciones, detrás del frente que lidera el gobernador radical Gustavo Valdés, uno de los mandatarios presentes en la reunión del jueves.

Lee además
Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán
Modificaciones

Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán
Hebe Casado puso claridad sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei.
ENTREVISTA

Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Por qué Javier Milei viajará todos los meses a las provincias

En la Casa Rosada aseguran que la iniciativa apunta a fortalecer la relación política con los mandatarios provinciales y a consolidar un esquema de trabajo más federal.

“El Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita”, expresó el vocero Manuel Adorni, al término del cónclave.

Desde el oficialismo reconocen que la presencia de Milei en el territorio fue uno de los factores que potenció los resultados electorales. Por eso, la estrategia de trasladar parte de la gestión al interior busca mantener el contacto directo con los referentes locales y los votantes, en un escenario donde el Gobierno necesita apoyo para avanzar con su agenda legislativa.

Javier Milei, gobernadores, encuentro Hebe Casado 30-10-25 (03)
Tras el encuentro con gobernadores, se anunci&oacute; que Javier Milei viajar&aacute; a las provincias todos los meses.

Tras el encuentro con gobernadores, se anunció que Javier Milei viajará a las provincias todos los meses.

Un calendario cargado antes del viaje a Corrientes

Antes de esa primera gira, Milei tiene previstos dos compromisos internacionales: el foro económico American Business Forum, que se celebrará en Miami (Estados Unidos), y la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el sábado 8 de noviembre en La Paz.

Solo después de esos viajes se concretará el primer desembarco en el interior, que marcará el inicio del esquema de reuniones federales periódicas anunciado por la Casa Rosada.

Reunión con 20 mandatarios y señales políticas

El encuentro del jueves con los gobernadores y vicegobernadores fue leído como una señal de apertura del Gobierno nacional. Asistieron 20 representantes provinciales, entre ellos Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz), entre otros.

Durante la reunión, Milei pidió acompañamiento para la discusión del Presupuesto 2026 y para las reformas económicas y administrativas que el Ejecutivo buscará impulsar durante la segunda mitad de su mandato.

Fuente: La Nación

Temas
Seguí leyendo

Milei más "federal": las dos iniciativas de la Rosada que abre puentes con el Interior

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

Con Hebe Casado, Milei reunió a los gobernadores y dio el puntapié a su paquete de reformas

Guillermo Francos adelantó que la reunión con los gobernadores va a ser "excelente"

La prestigiosa ciudad a la que viajó Cornejo, por lo que faltó al encuentro con Milei

Triunfo de Javier Milei: ¿El Banco Central evalúa cambiar de política monetaria?

El Gobierno de Milei busca debatir la reforma laboral en sesiones extraordinarias

Milei convocó a los gobernadores afines, pero Cornejo no asistirá

LO QUE SE LEE AHORA
Hebe Casado puso claridad sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei.
ENTREVISTA

Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Las Más Leídas

Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Tremendo incendio en un camping de El Carrizal. 
Rivadavia

Un incendio destruyó 20 cabañas en un camping de El Carrizal

Te Puede Interesar

Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán
Modificaciones

Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán

Por Sitio Andino Política
Se registró la caída de granizo en varios distritos del Sur este viernes.
Precipitaciones en el Sur

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Por Sitio Andino Sociedad
Javier Milei podría volver a Mendoza.
Segunda etapa de gestión

Cuál será la primera provincia que visitará Milei tras el triunfo electoral

Por Sitio Andino Política