Guillermo Francos adelantó que la reunión con los gobernadores va a ser "excelente".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , afirmó que, tras el triunfo electoral, para el Gobierno nacional se abre “una nueva etapa” , y anticipó que el encuentro de este jueves entre gobernadores y el presidente Javier Milei será “una muy buena reunión” .

“ Lo importante en esta etapa que viene son reformas para darle competitividad al sector empresario y productivo , para posibilitar generar más empleo de calidad, y en eso estamos trabajando para esta reunión de hoy con una cantidad muy importante de gobernadores, unos 20 que han confirmado su presencia ”, expresó el funcionario a Radio Rivadavia.

Francos sostuvo que el encuentro en Casa de Gobierno convocada por Milei " va a ser una excelente reunión para empezar a transitar ese camino y buscar acuerdos en el Parlamento ", y advirtió: "Aunque hoy estemos en una posición más favorable con un bloque de 100 diputados propios”.

“Para el país sería importante que la mayor cantidad de gobernadores tengan la misma visión sobre reformas estructurales para la Argentina. Siempre puede haber alguno que no participe, pero yo no creo que tengamos dificultad en poder dialogar con los gobernadores”, subrayó respecto a las negociaciones con los mandatarios.

Luego de mencionar las reformas previsional, laboral y tributaria, el jefe de Gabinete adelantó que el presidente Javier Milei va a plantearle a los gobernadores avanzar en estos temas, además de apurar la aprobación del Presupuesto Nacional 2026.

“La gran mayoría hemos seguido el mismo camino, que es el de disminuir los gastos del estado, no solo en la Nación, que fue muy significativo, porque hemos bajado alrededor de 5 puntos del PBI en impuestos”, comentó. Además, destacó que “las provincias han reducido fuertemente sus costos, enfrentando la situación compleja que se vivía en diciembre de 2023”.

Por qué Alfredo Cornejo no asistirá

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó que no participará de la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá esta tarde con un grupo de gobernadores en la Casa Rosada. En su lugar, la representación de la provincia quedará a cargo de la vicegobernadora Hebe Casado. "Voy a estar en viaje porque el domingo se inicia en Burdeos (Francia) en el evento de las Grandes Capitales del Vino", dijo el mandatario.

El encuentro está previsto para este jueves a las 17 y fue convocado por el Gobierno nacional. Además del Presidente, participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, junto a quince mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional, en busca de consensos

El funcionario señaló que, tras los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del pasado domingo, ahora “ hay que generar consensos para que se sienta que hay vocación de distintos sectores políticos para cambiar el país y darle oportunidades al sector productivo para que invierta y genere empleo”.

“Hemos pasado una época complicada en el Parlamento, donde nos metían goles todas las semanas, esa etapa ya pasó”, indicó al resaltar que La Libertad Avanza contará desde el 10 de diciembre próximo “con un bloque de 100 diputados propios, más otros que están próximos al pensamiento del Ejecutivo.

A su vez, desestimó las versiones de diferencias internas dentro del Gobierno y aseguró que los medios “han exagerado” esa situación. Remarcó que el presidente tiene la autoridad para tomar decisiones sobre todo su equipo y afirmó que, si en algún momento considera que alguno de sus funcionarios no cumple con su función, actuará en consecuencia.

Por otra parte, Francos no descartó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, aunque aclaró que se trata de una decisión exclusiva de Milei. Señaló que el objetivo no solo será avanzar en el tratamiento de las reformas anunciadas, sino también dar prioridad al debate del proyecto de Presupuesto. Fuente: NA.