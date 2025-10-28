28 de octubre de 2025
{}
Este jueves

Javier Milei convocó a los gobernadores afines, pero Alfredo Cornejo no asistirá

Por cuestiones de agenda, el Gobernador no irá a Buenos Aires, pero enviará un reemplazo. Quién se reunirá con Javier Milei.

Tras la contundente victoria del domingo y la necesidad de recomponer el diálogo con las provincias, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores afines a una reunión pactada para la tarde del próximo jueves.

El representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo, Alfredo Cornejo, no participará del encuentro por cuestiones de agenda. Sin embargo, en su reemplazo viajará la vicegobernadora Hebe Casado, tal como confirmaron a Sitio Andino desde el Ejecutivo provincial.

Al menos 15 gobernadores fueron invitados para comenzar a discutir los proyectos de reformas “de segunda generación” que impulsa Milei, luego de su amplio triunfo electoral. Según trascendió, en el encuentro que se desarrollará a partir de las 17, estará el Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el del Interior, Lisandro Catalán.

Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos de los confirmados. El gobierno nacional espera el informe final del Consejo de Mayo para impulsar las reformas laboral y tributaria.

Alfredo Cornejo Javier Milei San Rafael Almuerzo de las Fuerzas Vivas 09-10-25
Alfredo Cornejo es el gobernador más cercano al Presidente.

El pedido de Alfredo Cornejo al gobierno nacional

Alfredo Cornejo no se durmió en los laureles y, a pesar del resultado favorable en las elecciones legislativas, remarcó las necesidades que tiene que atender el Ejecutivo nacional con cierta urgencia.

"Es obvio que hay cosas económicas que no mejoran de un momento para otro, pero necesitamos que mejoren, que en seis u ocho meses haya créditos, que siga bajando la inflación, que haya inversiones, nuevos proyectos y que crezca el empleo en blanco", enumeró el gobernador este martes, en diálogo con medios locales.

Además, indicó: "Esas cosas dependen de variables macro y el clima de negocios que haya en el país. Las elecciones han sido un gran espaldarazo, es positivo, pero ahora faltan muchas leyes importantes en el Congreso, que varios gobernadores queremos ayudar a que salgan de la mejor manera".

Embed - Cornejo: "San Carlos ratificó el rumbo del cambio. El que ganaba siempre, perdió"
