Alfredo Cornejo festejó la victoria de LLA+CM: "Entendimos que necesitamos crecimiento económico"

Tras conocerse la holgada victoria de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones 2025 , el gobernador Alfredo Cornejo celebró los resultados obtenidos en el búnker oficialista: " Hemos leído correctamente el momento histórico que vive la Argentina . Esa lectura la hicimos en el entendimiento que necesitamos crecimiento económico".

El mandatario comenzó agradeciendo a los candidatos a diputados nacionales presentes, los fiscales y los intendentes radicales. Luis Petri , Pamela Verasay , Álvaro Martínez y María Julieta Metral Asensio , son quienes accedieron a una banca en el Congreso, ya que con el 80% de mesas escrutadas, el oficialismo provincial obtuvo el 53,86% de los votos .

"Tuvimos grandes elecciones donde estamos administrando los muncipios, hemos ganado en 16 de los 18 departamentos . A los mendocinos, muchas gracias, Mendoza. Es la provincia cuna de la libertad, de la cultura y deltrabajo, la antítesis del populismo que nos ha empobrecido", afirmó Cornejo.

" Mendoza ha reconocido el rumbo del presidente Javier Milei y a la administración provincial . Se lo agradecemos, necesitábamos este respaldo . Los mendocinos han dado el triunfo más categórico en el país, demostrando una vez más que Mendoza es el faro donde debe mirarse la Argentina", señaló.

Alfredo Cornejo,bunker Foto: Yemel Fil.

En referencia a la alianza con LLA, el gobernador declaró: "Hemos leído correctamente el momento histórico que vive la Argentina. Esa lectura la hicimos en el entendimiento que necesitamos crecimiento económico. No era hora de cambiar el rumbo. Mendoza ha dado señales a nivel nacional", dijo el mandatario. Y finalizó: "Es un espaldarazo al Gobierno provincial para seguir trabajando".

Se impuso el oficialismo en las elecciones 2025

Pasadas las 21.20 se publicaron los primeros datos oficiales de la justicia electoral nacional y de la Junta provincial, que confirman una victoria contundente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia en todo el territorio y las cuatro secciones electorales. De este modo, el oficialismo, que llevó a Luis Petri a la cabeza, coloca a cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponían en juego.

Con el 80% de mesas escrutadas, el oficialismo provincial obtiene el 53,86% de los votos, casi 30 puntos por encima del espacio que se ubicó segundo, Fuerza Justicialista Mendoza (encabezada por Emir Félix), que suma el 25,08%. En tercer lugar se ubica el Frente Verde (Mario Vadillo al frente de la lista), con 7,83%.