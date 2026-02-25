Alfredo Cornejo está en el grupo selecto de gobernadores invitados para acompañar a Milei a Estados Unidos

El presidente Javier Milei volverá a Estados Unidos , pero esta vez invitó a un grupo selecto de gobernadores oficialistas que lo acompañarán al "Argentina Week" . El primer mandatario mendocino, Alfredo Cornejo , viajaría a Nueva York después de celebrar la Fiesta de la Vendimia .

El evento se realizará del 9 al 12 de marzo , con el fin de posicionar al país como destino de inversiones. Según trascendió en medios nacionales, son diez los gobernadores a los que el Presidente les hizo llegar la invitación para participar.

La comitiva oficial que protagonizará Milei, también estará compuesta por el canciller Pablo Quirno ; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones ; de Economía, Luis Caputo ; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

De acuerdo a medios nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , junto con la Embajada, habrían enviado las invitaciones a los mandatarios provinciales. Además de Cornejo, estos serían los convocados:

Los gobernadores gestionarían el viaje por su cuenta, no se trasladarían junto con el Presidente.

Ignacio Torres (Chubut),

Marcelo Orrego (San Juan),

Claudio Vidal (Santa Cruz),

Rolando Figueroa (Neuquén),

Raúl Jalil (Catamarca),

Carlos Sadir (Jujuy),

Gustavo Sáenz (Salta),

Rogerio Frigerio (Entre Ríos),

Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los dos últimos no viajarían debido a que el primero hace poco regresó de Estados Unidos y el restante tiene problemas de agenda. Según trascendió, los gobernadores gestionarán el viaje por su cuenta y no se trasladarían junto con el Presidente y su comitiva.

19 de Diciembre de 2025, Entrevista Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza Los gobernadores acompañarán al Presidente para mostrar el potencial argentino. Foto: Cristian Lozano

Qué es la Argentina Week

El evento para promocionar a la Argentina como destino de grandes inversiones contará con la presencia de más de 30 directores de compañías líderes y del sector financiero. Según detalló el embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford, a inicios de febrero "la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/2020176938761966045&partner=&hide_thread=false En la mañana de hoy, los bancos @JPMorgan y @BankofAmerica —sedes del próximo Argentina Week, junto con el Consulado General argentino en Nueva York y @Kaszek— me informaron que la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en… pic.twitter.com/wUh5AkIc76 — Alec Oxenford (@alejandrito) February 7, 2026

"Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas. Esperamos que sea un gran éxito y ojalá podamos, dentro de un año, organizar una edición aún más amplia, así como ver florecer eventos paralelos impulsados por otros actores del ecosistema", expresó en esa ocasión, mediante sus redes sociales.

Los bancos JP Morgan y el Bank of America serán las sedes del encuentro y también son coorganizadores. De acuerdo a los trascendidos, el martes 10 de marzo Milei brindaría un discurso en busca de potenciar la llegada de inversiones.