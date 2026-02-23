La lectura de Cornejo de las elecciones: "Es un triunfo de ratificación del rumbo del Gobierno"

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a referirse este lunes a los comicios municipales celebrados en seis departamentos y sostuvo que los resultados constituyen “un triunfo de ratificación del rumbo del Gobierno” , en alusión tanto a la gestión provincial como a la nacional.

Tras las elecciones del domingo, en las que se renovaron concejales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz , el mandatario realizó una lectura política del escenario y defendió la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza , que compitieron en conjunto en todos los distritos, tal como ocurrió en las legislativas de 2025.

Jornada electoral Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

“ Están orgullosos del triunfo de nuestra alianza. Es posible gracias a que hemos construido un vehículo para que la gente se exprese electoralmente ”, afirmó, en referencia al respaldo del presidente Javier Milei , quien celebró el resultado en redes sociales.

Uno de los puntos centrales que atravesó la jornada fue la baja participación, que rondó el 43% , un dato que generó múltiples interpretaciones. Cornejo relativizó el impacto político del nivel de asistencia, e incluso valoró el porcentaje.

“Hay que reivindicar que el 43% se movió a votar en elecciones que no eran muy relevantes, porque solo se elegían concejales”, sostuvo. Argumentó que no se votaban intendentes —cargos de alta valoración social— y que las campañas no tuvieron la intensidad de otros procesos.

En ese marco, planteó que sería ideal unificar los comicios legislativos con los nacionales cuando se trate de elecciones de medio término, aunque admitió que también es positivo que lo provincial y lo nacional mantengan cierta separación por las diferencias de competencias.

Alfredo Cornejo, Jorge Brito, Parque Solar Anchoris 23-02-26 Alfredo Cornejo se refirió a los resultados de las elecciones 2026 durante la inauguración del Parque Solar Anchoris. Foto: Daniel Cano

El balance político de Cornejo en los seis departamentos que fueron a las urnas

En términos de resultados, el oficialismo provincial logró imponerse en tres comunas, mientras que el peronismo retuvo otras tres. Sin embargo, el gobernador puso el foco en los distritos donde su espacio era oposición y aún así se impuso.

“Haber ganado San Rafael y Rivadavia es un balance positivo”, afirmó, al remarcar que en esos departamentos gobernados opositores a Cambia Mendoza, los oficialismos locales fueron derrotados en la categoría concejales.

Alfredo Cornejo, elecciones municipales 2026, radicales y Allasino, Correa LLano El oficialismo provincial se impuso en tres departamentos en las elecciones 2026.

También destacó el acuerdo con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, con quien aseguró haber consolidado un trabajo conjunto en proyectos provinciales y municipales. “Estoy muy orgulloso de ese acuerdo y creo que ha funcionado muy bien estos dos años”, indicó.

En ese sentido, Cornejo vinculó los resultados municipales con un respaldo más amplio al rumbo económico nacional. “Así como el 26 de octubre (de 2025) hubo una validación del rumbo económico, este resultado también es un correlato de eso”, afirmó. Reconoció que la ciudadanía “no la está pasando bien” en el actual proceso de ajuste, pero consideró que sigue apostando por la estabilidad macroeconómica.