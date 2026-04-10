10 de abril de 2026
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Llegaron a la Tierra los tripulantes de Artemis II: las imágenes del vertiginoso amerizaje

Tras una histórica misión lunar de la NASA, los cuatro astronautas regresaron a la Tierra y, luego de varios minutos de espera, son rescatados en el océano Pacífico.

Llegaron a la Tierra los tripulantes de Artemis II: las imágenes del vertiginoso amerizaje

Llegaron a la Tierra los tripulantes de Artemis II: las imágenes del vertiginoso amerizaje

Foto: captura
 Por Luis Calizaya

Luego de más de 50 años de espera, el mundo presenció el cierre exitoso de una nueva misión espacial del programa Artemis que, tras diez días de viaje, regresó a la Tierra luego de completar una órbita alrededor de la Luna. Después de largos minutos de expectativa, la cápsula Orión amerizó frente a las costas de San Diego, en el océano Pacífico, a las 21.07 (hora argentina), con los cuatro tripulantes a salvo, quienes permanecerán varios días bajo observación médica.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mundo | Amerizó la tripulación de Artemis II. Tras más de 10 días de misión y una órbita completa alrededor de la Luna, los astronautas regresaron a la Tierra con éxito. El momento más crítico fue el reingreso a la atmósfera, donde la cápsula soportó temperaturas extremas y pérdida de comunicación. Finalmente, amerizaron en el océano Pacífico y fueron rescatados por equipos de la NASA. La misión marca un paso clave en el regreso del ser humano a la Luna. Más info en sitioandino.com #ArtemisII #NASA #Espacio #Ciencia"
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La misión representa un paso clave para la NASA en su objetivo de establecer una base en la superficie lunar y, a futuro, avanzar hacia una exploración tripulada de Marte.

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Artemis II regresó a la Tierra: así fue el momento del amerizaje

La expectativa global comenzó horas antes del descenso, con una transmisión en vivo que mostró las imágenes de la Tierra acercándose progresivamente ante la mirada de la tripulación, tras días de viaje espacial.

El momento más tenso se vivió pasadas las 20:30, cuando se inició la separación de la cápsula Orión con los astronautas a bordo. Minutos después, el módulo de servicio se desacopló y quedó en órbita, con un destino final aún por definirse.

Nasa - Aterrizaje Artemis II (5)
As&iacute; comenz&oacute; el descenso a la Tierra: los destellos de Ori&oacute;n en la atm&oacute;sfera.

Así comenzó el descenso a la Tierra: los destellos de Orión en la atmósfera.

Tras la verificación de los sistemas por parte de la NASA, la tripulación ejecutó la maniobra de orientación para encarar el reingreso a la atmósfera, una fase crítica que se extendió por más de diez minutos. Durante ese lapso, la nave atravesó seis minutos sin comunicación debido al plasma generado por la fricción, mientras viajaba a más de 40.000 km/h y soportaba temperaturas superiores a los 2.700 grados.

Nasa - Aterrizaje Artemis II (1)
La primera im&aacute;gen de la c&aacute;psula desde la Tierra.

La primera imágen de la cápsula desde la Tierra.

Ocho minutos después, el silencio absoluto se rompió con las primeras imágenes desde la Tierra, en las que la cápsula desplegaba los primeros paracaídas para reducir la velocidad y luego los principales, de mayor tamaño, para el amerizaje. Hubo, sin embargo, un momento de tensión cuando se observaron llamas en el exterior de la Orión, aunque no pasó a mayores.

Nasa - Aterrizaje Artemis II (2)
Momento de preocupaci&oacute;n: qu&eacute; fueron los destellos que rodearon al Ori&oacute;n.

Momento de preocupación: qué fueron los destellos que rodearon al Orión.

Finalmente, tal como lo había previsto la NASA, la cápsula amerizó sin contratiempos a las 21:07. A partir de ese momento se activó el protocolo de rescate, con la intervención de lanchas y un helicóptero del buque estadounidense USS John P. Murtha, que asistieron a los tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense). El operativo se extenderá durante unos 45 minutos, en los que cada astronauta será retirado de la cápsula de manera individual.

Nasa - Aterrizaje Artemis II (3)
Artemis II logr&oacute; un amerizaje&nbsp;puntual.

Artemis II logró un amerizaje puntual.

Superada esta etapa, los tripulantes recibieron atención médica inicial antes de ser trasladados al Centro Espacial Johnson de Houston, donde permanecerán bajo observación durante varios días. En paralelo, la NASA iniciará el análisis de los datos recolectados durante el viaje espacial, desde imágenes hasta muestras biológicas, con el objetivo de perfeccionar futuros protocolos de cara a las próximas misiones, que buscarán profundizar la exploración lunar y avanzar hacia un eventual viaje tripulado a Marte.

Nasa - Aterrizaje Artemis II (4)
Una vez en el agua, el rescate acu&aacute;tico dur&oacute; casi una hora.

Una vez en el agua, el rescate acuático duró casi una hora.

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