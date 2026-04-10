10 de abril de 2026
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Patricia Bullrich sobre Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"

Patricia Bullrich respaldó al jefe de Gabinete pero reconoció que el funcionario "recién arranca en política" y que las denuncias judiciales "pueden afectar" a quien no está curtido en la arena pública.

Patricia Bullrich sobre Adorni: Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo

Patricia Bullrich sobre Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"

Por Sitio Andino Política

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no sin antes marcarle una diferencia generacional y política. En declaraciones realizadas antes de disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la exministra de Seguridad señaló que Adorni eligió "el silencio" para enfrentar las denuncias en su contra, y que esa decisión podría explicarse porque "quizás no tiene el cuero tan duro" como ella.

"Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado", sostuvo Bullrich en declaraciones confirmadas por la Agencia Noticias Argentinas. Y agregó: "Las cosas pueden afectar", en referencia a las presiones que genera una causa judicial sobre alguien sin experiencia en la arena pública.

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La postura del Gobierno: sin intromisión en la Justicia

Bullrich fue clara respecto a la posición oficial frente al caso: "La postura del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales". En esa línea, aclaró que confían en el desenlace del proceso pero que será la propia Justicia quien defina si las acciones del funcionario "fueron hechas a derecho o no".

"Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", remarcó.

Economía y metáforas de río

En su discurso ante empresarios cordobeses, Bullrich también abordó el frente económico. Reconoció que la inflación "ahora subió", aunque aseguró que el panorama indica que "va a seguir bajando". Para explicar la suba del Riesgo País registrada el año pasado, la señaló a la "crisis política muy fuerte" y a "la pérdida de control de las cámaras", y destacó que actualmente el indicador "sigue bajando".

La senadora cerró su exposición con una metáfora que resumió la visión del oficialismo sobre el rumbo económico: "Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre".

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