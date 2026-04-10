10 de abril de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 143

Atención si sos de San Rafael o tenés que viajar: en la Ruta Nacional 143 habrá corte total y desvíos por obras

Las tareas de refuncionalización obligan a interrumpir el tránsito en un tramo clave de la Ruta Nacional 143 en San Rafael. Todos los detalles.

desvios ruta 143 carga pesada
Por Sitio Andino Departamentales

Con el inicio de los trabajos para la refuncionalización integral de la Ruta Nacional 143, que une el Sur Provincial con el Valle de Uco, se implementan desvíos en los tramos que comprenden la zona urbana de San Rafael. En esta nota de detallamos cuáles son los cortes totales y los desvíos que tenás que tener en cuenta si transitás por esa zona o llegás o salía de San Rafael.

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Por eso, habrça cortes totales de tránsito en la Ruta Nacional 143 para avanzar con las tareas de reconstrucción y mejora de la traza vial.

RUTA 143 TRABAJOS
Se programaron desvíos por el avance de las obras de refuncionalización en la Ruta 143.

Se programaron desvíos por el avance de las obras de refuncionalización en la Ruta 143.

Actualmente se trabaja en el ensanche de la calzada: de 6,30 m se llevará a 6,70 más un 1 metro de calzada de ambos lados. También, se preparan las intervenciones entre la rotonda del Mapa y la nueva rotonda de calle El Toledano, que incorporará nuevos cordones y banquinas.

Esquema de desvíos

Para facilitar el desplazamiento de los usuarios, se determinaron los siguientes recorridos alternativos:

-Ingreso desde el oeste (hacia el Centro): el flujo vehicular se deberá desviar por calle El Toledano, continuar por Las Vírgenes y retomar hacia el este por Rawson. Se exceptúa el ingreso de proveedores y clientes en los comercios y frentistas afectados.

-Ingreso desde el este (hacia el oeste): el desvío se inicia en la calle 20 de Junio y deriva el tránsito hacia el sur por la avenida Sarmiento.

-Tránsito pesado y de carga: los vehículos de gran porte cuentan con una señalización específica a 500 metros del corte principal para realizar el desvío correspondiente de manera segura.

desvios ruta 143
Se aplicarán cortes totales hasta el 13 de abril.

Se aplicarán cortes totales hasta el 13 de abril.

La Ruta 143 es uno de los corredores viales más estratégicos de la provincia, que conecta el Sur provincial con el Valle de Uco. Esta intervención forma parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional, mediante el cual la Nación cedió al gobierno provincial la ejecución, conservación y mantenimiento de rutas nacionales consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo productivo.

En qué consiste la obra

La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos). Se trata de una traza de casi 60 años, que no ha recibido intervenciones significativas desde hace 40 años.

En uno de los tramos se sumarán obras complementarias por parte de la Cooperativa Capitán Montoya, que "aprovechará la intervención ruta para hacer mejoras y permitir dar mayores garantías en el servicio de agua potable de la zona", explicó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Además, habrá interferencias en el canal Toledano con Irrigación y en el Aeropuerto.

La intervención en la Ruta 143 forma parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional, que se financiará con los Fondos del Resarcimiento.

ruta 143 11
Las obras contemplan el ensanche y la repavimentación de la calzada.

Las obras contemplan el ensanche y la repavimentación de la calzada.

La Ruta Nacional 143 es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas. Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

Tramo por tramo

La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas. La inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.

Refuncionalización de la Ruta Nacional 143 - Ruta 143 - RN143
La obra se llevará a cabo por tramos.

La obra se llevará a cabo por tramos.

Sección 1: tramo urbano y accesos estratégicos

  • Extensión: 11 km

  • Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)

  • Plazo: 18 meses

  • Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte

Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:

  • S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.

  • S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.

Sección 2: tramo central hacia el Valle de Uco

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Cartellone

Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.

Sección 3: conexión con la Ruta 40

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Ceosa

Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.

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