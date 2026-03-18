Después de décadas de espera, arrancó la reconstrucción de la Ruta Nacional 143

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Después de décadas de espera y con una traza en muy mal estado, finalmente iniciaron trabajos para la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143 , en el Sur provincial, entre San Rafael y Pareditas. Son más de 100 kilómetros.

El inicio de la obra estaba previsto para finales de enero, y finalmente arrancaron hace unos días en dos de los tres tramos que tendrá la obra y exigió reunión con comerciantes y vecinos de la zona urbana implicada (Sección 1).

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La Ruta 143 es uno de los corredores viales más estratégicos de la provincia, que conecta el Sur provincial con el Valle de Uco. Esta intervención forma parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional , mediante el cual la Nación cedió al gobierno provincial la ejecución, conservación y mantenimiento de rutas nacionales consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo productivo.

La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos) . Se trata de una traza de casi 60 años, que no ha recibido intervenciones significativas desde hace 40 años.

En este contexto, la Provincia decidió avanzar con una refuncionalización “de fondo”, que implica reconstruir la estructura del camino, mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito pesado, el transporte interdepartamental y la actividad turística.

En uno de los tramos se sumarán obras complementarias por parte de la Cooperativa Capitán Montoya, que "aprovechará la intervención ruta para hacer mejoras y permitir dar mayores garantías en el servicio de agua potable de la zona", explicó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Además, habrá interferencias en el canal Toledano con Irrigación y en el Aeropuerto.

Por el tramo comprendido entre la "rotonda del mapa" y la "rotonda del Cristo", es decir la más urbana de todo los 107 km, se realizaron charlas con vecinos y comerciantes para definir estrategias frente a cortes y desvíos que exigirán los trabajos.

Conexión provincial

La Ruta Nacional 143 es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas. Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la Ruta 143 fue incluida en el acuerdo con Nación por su impacto regional y por la necesidad de sostener un esquema de integración territorial equilibrada entre el Sur y el resto de la provincia.

Cómo será la obra tramo por tramo

La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas. La inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.

Refuncionalización de la Ruta Nacional 143 - Ruta 143 - RN143 La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones.

Sección 1: tramo urbano y accesos estratégicos

Extensión: 11 km

Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)

Plazo: 18 meses

Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte

Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:

S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.

S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.

Sección 2: tramo central hacia el Valle de Uco

Extensión: 48 km

Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas

Plazo: 12 meses

Empresa adjudicataria: Cartellone

Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.

Sección 3: conexión con la Ruta 40

Extensión: 48 km

Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)

Plazo: 12 meses

Empresa adjudicataria: Ceosa

Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.