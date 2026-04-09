Proclamaron a los nuevos legisladores de Mendoza: cuándo asumen y cómo queda el reparto de fuerzas

En un acto realizado en el salón de actos de la Suprema Corte, autoridades de la Junta Electoral de Mendoza proclamaron a los diputados y senadores electos en los comicios de octubre de 2025 , quienes integrarán la nueva composición de la Legislatura , que debutará el 5 de mayo en la Cámara Alta y el 6 en la Cámara Baja .

Se trata de los representantes que accedieron a una banca en las legislativas del año pasado, en las que la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso por amplia diferencia , lo que permitió que, entre el resto de las fuerzas políticas, solo el Partido Justicialista lograra colocar candidatos propios en el Parlamento.

La propuesta del peronismo en la Legislatura ante la "crisis del empleo"

La bienvenida a las nuevas caras (algunas pocas renovaron mandato o saltaron de una cámara a otra) estuvo a cargo de los presidentes de Diputados, Andrés Lombardi , y del Senado, Hebe Casado . “Los convocamos a trabajar con responsabilidad, diálogo y vocación de consenso para seguir construyendo una provincia con instituciones fuertes y mirada de futuro”, expresó la vicegobernadora, quien previamente había mantenido una reunión con los senadores electos .

“Fue un encuentro de trabajo para acercarles información preliminar sobre el funcionamiento institucional, las dinámicas del Senado y las herramientas con las que van a contar para desarrollar su tarea. Creemos que una transición ordenada y con información clara es clave para que cada legislador pueda iniciar su trabajo con todas las herramientas necesarias ”, reveló Casado.

Recibí a los senadores electos junto a mi equipo de gestión en la @LegislaturaMdz . Fue un encuentro de trabajo para acercarles información preliminar sobre el funcionamiento institucional, las dinámicas del Senado y las herramientas con las que van a contar para desarrollar su… pic.twitter.com/GoLJfoK98A

Asumen los nuevos legisladores de Mendoza y cambia el reparto de fuerzas

Los proclamados este jueves jurarán a fines de abril, pero iniciarán formalmente el ejercicio del cargo en la primera semana de mayo, tras la asamblea legislativa que encabezará Alfredo Cornejo el 1º.

Por estas horas, en las distintas fuerzas hay negociaciones sobre los nombres que ocuparán las presidencias de cada bloque, pero también la pertenencia de algunos legisladores a los diversos espacios, más allá de la coalición/partido por el que fueron electos.

Legisladores proclamación 09-04-26 Este jueves fueron proclamados los legisladores que asumirán en mayo. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Diputados

En el oficialismo, lo único definido es que el radicalismo y La Libertad Avanza integrarán bancadas por separado. Pese a haber acordado actuar en sintonía en el recinto, no se descarta que los libertarios se distancien durante el tratamiento de algunos proyectos del Gobierno. Todo dependerá de cómo se sostenga en el tiempo la alianza forjada el año pasado.

La tercera pata de ese espacio corresponde al sector que lidera Luis Petri. Aún no está claro si también formará “rancho aparte”. En charlas internas acordaron mantenerse dentro de la UCR.

Una posibilidad es la conformación del bloque “Mendocinos por el Futuro”, al que se sumaría el único petrista que quedó de la composición anterior: Gustavo Cairo. Curiosamente, el primo del exministro de Defensa actualmente lidera el monobloque de LLA, aunque dejará de integrarlo en mayo, cuando asuman los violetas que responden a Facundo Correa Llano. Si el petrismo se mantiene dentro del radicalismo, Cairo podría conformar un nuevo monobloque, aunque alineado con ese grupo.

Dentro del espectro de Cambia Mendoza también aparece la macrista Sol Salinas (Unión PRO) y el exPartido Verde Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), quien no está formalmente integrado, aunque en el oficialismo ya lo cuentan como propio, algo que se refleja en cada votación en el recinto.

firma acuerdo cambia mendoza, Sol Salinas Sol Salinas, la macrista que se mantiene dentro del bloque Cambia Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El cornejismo, en tanto, podría sumar eventuales aliados en las bancas “opositoras” no peronistas. Allí figuran el PRO demarchista, Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos) e incluso los sancarlinos de Encuentro Federal, que ya mostraron voluntad de acompañar la enmienda constitucional propuesta días atrás.

En el peronismo también se exhiben fracturas y no está garantizado que todos sus representantes formen parte del bloque del Partido Justicialista. Las últimas elecciones municipales de febrero representan un antecedente que avalaría esta hipótesis. El sector kirchnerista (La Cámpora) compitió con sello propio en San Rafael y Rivadavia y, por estas horas, evalúan la posibilidad de conformar una bancada enteramente K. Esta situación no sería nueva: algo similar ocurrió en 2018, cuando el kirchnerismo duro se escindió del PJ tradicional y formó “Podemos”, aunque con el tiempo volvieron a unificarse.

De los diez legisladores que tendrá el peronismo en Diputados, dos (Lucas Ilardo y Lidia Quintana) pertenecen a ese espacio. En caso de quedar relegados en la distribución de cargos dentro de la bancada (presidencia o vicepresidencia), la alternativa de separarse cobraría mayor fuerza.

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Senado

En la Cámara Alta el escenario es similar. Aunque aquí el cornejismo se muestra más fortalecido, con mayor representación que en Diputados (16 legisladores). No es casual: en el Senado se votan los pliegos para cargos judiciales y jerárquicos que envía el Gobierno, por lo que Cornejo necesita gente de confianza. Libertarios (cinco bancas) y petristas (tres) tienen menor peso, aunque serán claves para inclinar la balanza.

Dentro de la oposición, el Justicialismo tendrá siete representantes, dos de los cuales —Félix González y Omar Parisi— pertenecen al bloque K. Duilio Pezzutti se mantiene como el peronista “díscolo” con su monobloque “Podemos Encuentro Peronista”.

Félix González, Adriana Cano, Senado Mendoza 17-06-25.jpg El peronismo también podría dividirse en la Legislatura de Mendoza. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

El exradical Dugar Chappel continúa como el único miembro del Partido Verde en la Legislatura, mientras que el resto de los escaños corresponden a dirigentes que supieron formar parte de la extinta “La Unión Mendocina”, quienes podrían confluir en la bancada “Provincias Unidas”. La excepción es Armando Magistretti, del Partido Demócrata, que seguirá funcionando como monobloque.

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En nombres, así es la nueva conformación de la Legislatura de Mendoza

Los bloques en Diputados

UCR - Cambia Mendoza (14): Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti.

Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti. Unión PRO - Cambia Mendoza (1) : Sol Salinas.

: Sol Salinas. UCR - Petrismo (8) : Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo.

: Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo. La Libertad Avanza (7) : Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.

: Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro. Mejor Mendoza (1) : Mauro Giambastiani.

: Mauro Giambastiani. Partido Justicialista (9): Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro, Gustavo Perret, Lucas Ilardo y Lidia Quintana

Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro, Gustavo Perret, Lucas Ilardo y Lidia Quintana Partido Justicialista - Frente Renovador (1) : Gabriela Lizana.

: Gabriela Lizana. PRO (3) : Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.

: Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo. La Unión Mendocina - Encuentro por San Carlos (2) : Jorge Difonso y Rolando Scanio.

: Jorge Difonso y Rolando Scanio. Jubilados Auténticos (1) : Edgardo Civit Evans.

: Edgardo Civit Evans. Suspendida (1): Janina Ortiz (LAUM).

Los bloques en el Senado