Datos oficiales: La Libertad Avanza arrasó en Mendoza y se impuso con el 53,72%

Pasadas las 21.20 se publicaron los primeros datos oficiales de la justicia electoral nacional y de la Junta provincial, que confirman una victoria contundente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia en todo el territorio y las cuatro secciones electorales. De este modo, el oficialismo, que llevó a Luis Petri a la cabeza, coloca a cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponían en juego .

Con el 80% de mesas escrutadas, el oficialismo provincial obtiene el 53,86% de los votos , casi 30 puntos por encima del espacio que se ubicó segundo, Fuerza Justicialista Mendoza (encabezada por Emir Félix), que suma el 25,08% . En tercer lugar se ubica el Frente Verde (Mario Vadillo al frente de la lista), con 7,83%.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza arrasó en la provincia y sus principales referentes quedaron bien parados. El resto, incluso el peronismo, nada para festejar.

Con esos números, LLA marca hegemonía en la cámara baja nacional, ingresando Petri, Pamela Verasay (la única radical de la boleta), el demarchista Álvaro Martínez y la abogada libertaria Julieta Metral . El peronista Emir Félix los acompañará.

Además de ampliar la representación en el Congreso, Cambia Mendoza (aliada con los libertarios en esta oportunidad), sumará más bancas en la Legislatura e incluso en varios municipios .

En cuarto lugar se posicionó el Frente Libertario Demócrata, con el 5,39%; seguido por el Frente de Izquierda (3,42%), Provincias Unidas (2,92%), Protectora Fuerza Política (0,99%) y el Movimiento al Socialismo (0,36%).

El triunfo de la alianza oficialista fue arrasador. Se impuso en los cuatro distritos electorales y en 16 de los 18 departamentos. Solo fue superado en dos municipios que comanda el peronismo: Santa Rosa y La Paz.

¡GRACIAS! MENDOZA ES LA CAPITAL NACIONAL DE LA LIBERTAD

Gracias por creer, por no aflojar, por poner el corazón en cada paso. Gracias a cada mendocino que defendió la libertad con coraje, que cuidó el voto y que se animó a soñar con una Argentina distinta.



— Luis Petri (@luispetri) October 27, 2025

Asimismo, ganó en territorios que no conduce y por amplia diferencia. En Maipú, por ejemplo, la distancia fue superior al promedio provincial: 54,89% a 25,69%. En Luján de Cuyo, gobernada por el PRO, la victoria fue de 61 a 18; la más amplia de toda la provincia. También salieron victoriosos por diez puntos de diferencia en San Rafael, tierra del candidato opositor Emir Félix. En Tunuyán, duplicaron al peronismo. Inapelable.

De las comunas propias, el mayor porcentaje lo obtuvo en la Ciudad de Mendoza, con el 58,18% de los cotos (sobre el 19,27% de Fuerza Justicialista). El podio lo completan Guaymallén, donde LLA + CM logró el 57,32%; y Junín, con el 56,25%.