26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Escrutinio oficial

Datos oficiales: La Libertad Avanza arrasó en Mendoza y se impuso con el 53,72%

Con Luis Petri a la cabeza, obtuvo un triunfo contundente en la provincia y coloca cuatro diputados nacionales de cinco. Emir Félix ingresa al Congreso y el Frente Verde quedó tercero.

Festeja el oficialismo en Mendoza. Arrasador triunfo de LLA + CM.

Festeja el oficialismo en Mendoza. Arrasador triunfo de LLA + CM.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Pasadas las 21.20 se publicaron los primeros datos oficiales de la justicia electoral nacional y de la Junta provincial, que confirman una victoria contundente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia en todo el territorio y las cuatro secciones electorales. De este modo, el oficialismo, que llevó a Luis Petri a la cabeza, coloca a cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponían en juego.

Con el 80% de mesas escrutadas, el oficialismo provincial obtiene el 53,86% de los votos, casi 30 puntos por encima del espacio que se ubicó segundo, Fuerza Justicialista Mendoza (encabezada por Emir Félix), que suma el 25,08%. En tercer lugar se ubica el Frente Verde (Mario Vadillo al frente de la lista), con 7,83%.

Lee además
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza arrasó en la provincia y sus principales referentes quedaron bien parados. El resto, incluso el peronismo, nada para festejar.
Patricia Bullrich agradeció a los electores y al trabajo del equipo de Javier Milei
Contundente triunfo de LLA

Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"
Embed

Con esos números, LLA marca hegemonía en la cámara baja nacional, ingresando Petri, Pamela Verasay (la única radical de la boleta), el demarchista Álvaro Martínez y la abogada libertaria Julieta Metral. El peronista Emir Félix los acompañará.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025
Julieta Metral, la ignota candidata de La Libertad Avanza que ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación.

Julieta Metral, la ignota candidata de La Libertad Avanza que ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación.

Además de ampliar la representación en el Congreso, Cambia Mendoza (aliada con los libertarios en esta oportunidad), sumará más bancas en la Legislatura e incluso en varios municipios.

En cuarto lugar se posicionó el Frente Libertario Demócrata, con el 5,39%; seguido por el Frente de Izquierda (3,42%), Provincias Unidas (2,92%), Protectora Fuerza Política (0,99%) y el Movimiento al Socialismo (0,36%).

Embed

Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Mendoza: solo en dos departamentos no ganó

El triunfo de la alianza oficialista fue arrasador. Se impuso en los cuatro distritos electorales y en 16 de los 18 departamentos. Solo fue superado en dos municipios que comanda el peronismo: Santa Rosa y La Paz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1982608740491649199&partner=&hide_thread=false

Asimismo, ganó en territorios que no conduce y por amplia diferencia. En Maipú, por ejemplo, la distancia fue superior al promedio provincial: 54,89% a 25,69%. En Luján de Cuyo, gobernada por el PRO, la victoria fue de 61 a 18; la más amplia de toda la provincia. También salieron victoriosos por diez puntos de diferencia en San Rafael, tierra del candidato opositor Emir Félix. En Tunuyán, duplicaron al peronismo. Inapelable.

De las comunas propias, el mayor porcentaje lo obtuvo en la Ciudad de Mendoza, con el 58,18% de los cotos (sobre el 19,27% de Fuerza Justicialista). El podio lo completan Guaymallén, donde LLA + CM logró el 57,32%; y Junín, con el 56,25%.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: cuántos legisladores coloca cada fuerza en el Congreso Nacional

Petri agradeció a Mendoza tras su victoria: "Hoy empieza una nueva etapa"

Quién es Julieta Metral Asensio, la sanrafaelina sorpresa de estas elecciones 2025

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Diego Santilli anunció avances de la Libertad Avanza en el conteo preliminar

Griselda Petri celebró los resultados alentadores de Luis y LLA: "Mendoza se va a imponer como capital de la libertad"

Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y ganó bancas en el Congreso
Elecciones 2025

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

Por Sofía Pons
Positiva participación en Mendoza en las elecciones 2025.
Mayor concurrencia

Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

Por Sitio Andino Política
Sin esperanza: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025
Participación ciudadana

La más baja desde 1983: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025

Por Sitio Andino Política