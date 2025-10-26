26 de octubre de 2025
Sitio Andino
Contundente triunfo de LLA

Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"

Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, Patricia Bullrich agradeció a los electores y al trabajo del equipo de Javier Milei.

Patricia Bullrich agradeció a los electores y al trabajo del equipo de Javier Milei

Foto: Captura TN
Por Sitio Andino Política

La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso esta noche en las elecciones legislativas para diputados con el 40,84 por ciento de los votos. Tras el triunfo, Patricia Bullrich agradeció al equipo de Javier Milei y a todos los electores que "hoy creen que este país puede cambiar".

"Gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar. El esfuerzo tiene sentido y reconoce que la ley se cumple en serio. La libertad requiere este orden", expresó Patricia Bullrich.

"La Ciudad de Buenos Aires es uno de los motores del cambio. Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Lo importante es no volver atrás. Sigamos construyendo este cambio. Esto le da gobernabilidad a Milei y vamos a tener los brazos abiertos para los que quieren ir para atrás", reforzó la ministra de Seguridad, que encabezó la boleta de senadores de LLA en la Ciudad.

Y agregó: "Decirles que hoy han dado un gran paso, y el paso es darle gobernabilidad popular al Gobierno del presidente Milei una vez más, como en el 2023. Muchas gracias por habernos dado la mayor cantidad de diputados de la historia".

